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Война санкций ,  
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Польша стала шестой страной, запретившей въезд российских автомобилей

Польша стала шестой страной, запретившей въезд машин с российскими номерами
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Война санкций
Польша с воскресенья запрещает въезд на свою территорию зарегистрированных в России автомобилей, сообщило МВД. Таким образом из граничащих с Россией стран Европы только Норвегия пока не присоединилась к ограничениям на въезд
Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press
Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

Польша с воскресенья, 17 сентября, запрещает въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России, сообщает Gazeta.pl со ссылкой министра внутренних дел Мариуша Каминьского.

По словам главы МВД, санкции распространяется на все автомобили, как коммерческие, так и частные, независимо от того, является ли их владельцем гражданин России или другой страны. «Правило такое: автомобиль, зарегистрированный в России, не имеет права въезжать в Польшу, — пояснил Каминьский.

Он указал, что новые ограничения — еще один элемент санкций против России из-за военных действий на Украине. «Россия сегодня представляет угрозу национальной безопасности», — подчеркнул министр.

Ранее аналогичные запреты ввели Германия, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония. Таким образом из приграничных с Россией стран Европы только Норвегия (не входит в ЕС, но присоединилась к санкциям) пока не поддержала подобные ограничения на въезд.

8 сентября Еврокомиссия (ЕК) разъяснила правила применения уже действующих против России санкций. Согласно новым установкам, въезд в страны ЕС на личных машинах (таможенный код 8703 — автомобили для перевозки менее десяти человек), зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт, даже если они используются в личных целях, а не в коммерческих. Исключения сделаны для граждан ЕС и их ближайших родственников.

Позднее представитель ЕК уточнил РБК, что каждая страна ЕС будет сама принимать решение, как исполнять санкции, разъяснение ЕК не носит юридически обязывающего характера.

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Кроме этого, первая версия разъяснения ЕК гласила, что к ввозу в ЕС могут быть не допущены не только автомобили россиян, но и товары личного пользования, которых много в санкционном перечне (в частности, смартфоны, ноутбуки, драгоценные камни, косметика, предметы гигиены и т.д.). Однако уже 12 сентября ЕК смягчила запрет на ввоз личных вещей: «товары, которые вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций, такие как предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже», не будут находиться в фокусе внимания национальных таможенных органов, следовало из новой интерпретации ЕК.

Польша стала шестой страной, запретившей въезд российских автомобилей
Польша стала шестой страной, запретившей въезд российских автомобилей

 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Польша санкции Россия Автомобили
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