Польша стала шестой страной, запретившей въезд российских автомобилей

Польша с воскресенья запрещает въезд на свою территорию зарегистрированных в России автомобилей, сообщило МВД. Таким образом из граничащих с Россией стран Европы только Норвегия пока не присоединилась к ограничениям на въезд

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Польша с воскресенья, 17 сентября, запрещает въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России, сообщает Gazeta.pl со ссылкой министра внутренних дел Мариуша Каминьского.

По словам главы МВД, санкции распространяется на все автомобили, как коммерческие, так и частные, независимо от того, является ли их владельцем гражданин России или другой страны. «Правило такое: автомобиль, зарегистрированный в России, не имеет права въезжать в Польшу, — пояснил Каминьский.

Он указал, что новые ограничения — еще один элемент санкций против России из-за военных действий на Украине. «Россия сегодня представляет угрозу национальной безопасности», — подчеркнул министр.

Ранее аналогичные запреты ввели Германия, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония. Таким образом из приграничных с Россией стран Европы только Норвегия (не входит в ЕС, но присоединилась к санкциям) пока не поддержала подобные ограничения на въезд.

8 сентября Еврокомиссия (ЕК) разъяснила правила применения уже действующих против России санкций. Согласно новым установкам, въезд в страны ЕС на личных машинах (таможенный код 8703 — автомобили для перевозки менее десяти человек), зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт, даже если они используются в личных целях, а не в коммерческих. Исключения сделаны для граждан ЕС и их ближайших родственников.

Позднее представитель ЕК уточнил РБК, что каждая страна ЕС будет сама принимать решение, как исполнять санкции, разъяснение ЕК не носит юридически обязывающего характера.

Кроме этого, первая версия разъяснения ЕК гласила, что к ввозу в ЕС могут быть не допущены не только автомобили россиян, но и товары личного пользования, которых много в санкционном перечне (в частности, смартфоны, ноутбуки, драгоценные камни, косметика, предметы гигиены и т.д.). Однако уже 12 сентября ЕК смягчила запрет на ввоз личных вещей: «товары, которые вызывают несущественную озабоченность с точки зрения обхода санкций, такие как предметы личной гигиены или одежда, как надетая на приезжем, так и находящаяся в его багаже», не будут находиться в фокусе внимания национальных таможенных органов, следовало из новой интерпретации ЕК.