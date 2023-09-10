ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни

Въезд в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях запрещен, подтвердила Еврокомиссия. Под риском находятся и такие личные вещи россиян, пересекающих границу, как смартфоны, драгоценности и ноутбуки

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Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении России, по которой въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт.

«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — говорится в новых разъяснениях Еврокомиссии. Таможенный код 8703 охватывает легковые автомобили и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее чем десяти человек.

Минувшим летом некоторые россияне, приезжавшие в Германию на своих автомобилях, столкнулись с арестами машин на таможне. В начале июля, как писал РБК, таможня ФРГ подтвердила, что ввоз пассажирских автомобилей из России запрещен в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России, и что под это подпадает любое перемещение товаров, даже в личных, некоммерческих целях.

Эта интерпретация вызвала у юристов вопросы, поскольку ст. 3i запрещает импорт или передачу в страны ЕС товаров по перечню в приложении XXI, которые «производят существенные доходы для России» (то есть могла бы подразумеваться именно продажа товара). В частности, российские юристы называли подобные ситуации результатом злоупотребления со стороны сотрудников органов исполнительной власти или неверным трактованием таможенного законодательства ФРГ в части разницы между импортом и въездом в страну на личном автомобиле. Позиция общеевропейского регулятора была неясна.

4 сентября посольство России в Германии сообщало о продолжающихся отдельных случаях изъятия сотрудниками немецких таможенных органов у россиян принадлежащих им автомобилей, зарегистрированных в России и временно ввезенных для личных целей или транзита. «Аргументы, что в данном случае речь идет не о ввозе товаров, предназначенных для продажи, а о частной собственности, используемой в личных целях и временно ввозимой на территорию ФРГ на законных основаниях, во внимание не принимаются», — указало посольство.

Не имеет значения срок, на который ввозится автомобиль с российскими номерами, и таможенная процедура, использующаяся для этого (например, выпуск в свободное обращение или временный ввоз), подчеркивает Еврокомиссия.

Риск для телефонов, ноутбуков, косметики

На вопрос: «Могут ли российские граждане временно привозить с собой личные вещи и транспортные средства, перечисленные в приложении XXI к ст. 3i, в Евросоюз, например в туристических целях?» — Еврокомиссия ответила: «Нет».

Под риском по крайней мере того, что таможенные органы стран ЕС могут не пропустить личные вещи россиян (в том числе туристов), находятся такие позиции, как косметика (код ТН ВЭД 3304), чемоданы (4202), ноутбуки (8471), мобильные телефоны (8517), которые фигурируют в приложении XXI к ст. 3i, сказал РБК партнер брюссельской юрфирмы Acquis, специалист по санкциям Юрий Шумилов.

Помимо этих позиций в приложении XXI перечислены в том числе изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты, фотокамеры. Самый простой совет — исключить ввоз с собой в Германию этих товаров, говорил партнер BGP Litigation Сергей Гландин.