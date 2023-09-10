Еврокомиссия пояснила запрет ввоза в ЕС машин и смартфонов для россиян

Решение о применении санкций принимают органы власти стран — членов ЕС, указали в Еврокомиссии. Посольство России ранее уже сообщало о случаях изъятия в Германии автомобилей россиян, о рисках предупредили и дипломаты в Финляндии

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Приобретение, импорт или передача в Европейский союз товаров, которые произведены в России или ввозятся оттуда и перечислены в санкционном списке номер XXI, запрещены, подтвердили РБК в Еврокомиссии (ЕК), комментируя свои более ранние разъяснения о том, что въезд в ЕС на зарегистрированных в России автомобилях расценивается как запрещенный импорт.

В то же время в Брюсселе пояснили, что непосредственное решение о том, как применять санкции Совета ЕС, осуществляют конкретные страны — члены союза. «Санкции исполняют государства — члены ЕС. Таким образом, каждый отдельный национальный орган должен [по-своему] обеспечивать соблюдение санкций ЕС», — сообщил РБК представитель ЕК.

В разъяснениях ЕК указывалось, что неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, если оно попадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703, охватывает легковые автомобили и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее чем десяти человек), писал РБК.

Не имеют значения срок, на который ввозится автомобиль с российскими номерами, и таможенная процедура, использующаяся для этого (например, выпуск в свободное обращение или временный ввоз), подчеркивает Еврокомиссия.

Отдельно ЕК сообщила, что, с ее точки зрения, россияне не могут привозить с собой личные вещи и транспортные средства, перечисленные в приложении, в том числе в рамках туристических поездок. Под риском в данном случае находятся косметика, чемоданы (4202), ноутбуки (8471), мобильные телефоны (8517), которые фигурируют в приложении XXI, указывал РБК партнер брюссельской юрфирмы Acquis, специалист по санкциям Юрий Шумилов.

В этом приложении также упоминаются изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, туалетная бумага, шампуни, зубная паста, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты, фотокамеры.

В начале сентября посольство России в Германии заявило о продолжающихся эпизодах с изъятием немецкой таможней принадлежащих россиянам автомобилей, зарегистрированных в России и временно ввезенных для личных целей или транзита. В российском диппредставительстве сообщили, что аргументы, что автомобили ввозятся не для продажи, а как частная собственность для личных целей на законных основаниях, «во внимание не принимаются». Таможня Германии заявляла РБК, что основанием для ареста автомобилей является регламент ЕС, определяющий эмбарго в отношении России. Рекомендацию не ездить в Финляндию на машинах с российскими номерами опубликовало 10 сентября и российское посольство в Хельсинки.