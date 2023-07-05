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Таможня Германии раскрыла основания для ареста личных автомобилей россиян

Таможня Германии: личные автомобили россиян, на которых они приехали, могу быть арестованы
Любой ввоз автомобилей в Германию, даже въезд на личном транспорте на территорию страны будет расцениваться как основание для его ареста, сообщили РБК в немецкой таможне. О случаях арестов уже сообщали россияне
Фото: Lennart Preiss / Getty Images
Фото: Lennart Preiss / Getty Images

Въезд на территорию Германии на личном автомобиле из России расценивается немецкими таможенными органами как основание для ареста машины, следует из ответа таможни ФРГ, имеющегося в распоряжении РБК.

«Ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещен в соответствии со Ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России. В данном контексте выражение «ввоз» фактически охватывает любое перемещение товаров. Эмбарго не предусматривает исключений из запрета для указанных вами обстоятельств», – следует из ответа представителя Центральной справочной Главного управления таможни ФРГ, поступившего в РБК в ответ на запрос о возможности въезда в Германию на автомобиле с российскими номерами.

Статья 3i гласит (на английском языке), что запрещается «приобретение, импорт или передача, прямо или косвенно, товаров, которые производят существенные доходы для России», по перечню XXI, если они российского происхождения или экспортированы из России.

При этом на немецком языке в официальном переводе санкционного закона ЕС используется термин Einfuhr, который может означать простой ввоз (в отличие от таможенного импорта).

Перечень XXI включает в себя не только пассажирские автомобили (код таможенной номенклатуры 8703, но и, например, обувь, ноутбуки, мобильные телефоны.

Согласно правилам ЕС, каждая страна союза вправе самостоятельно интерпретировать и имплементировать общеевропейские санкции.

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Среди столкнувшихся с арестами личного автомобиля — россиянин Иван Коваль, проживающий в Германии. Он рассказал РБК, что машину у него забрали 1 июня возле дома в Гамбурге. По его словам, сотрудник таможенной службы проверил документы и признал, что они в порядке, но автомобиль все равно арестовали, так как «с октября 2022 года въезд автомобилей с номерами РФ в ЕС запрещен». На вопрос, как его пропустили через границу в Евросоюза в Латвии и затем не остановили в Литве и Польше, таможенники ответили, что другие страны следят за исполнением санкций самостоятельно.

«Я спросил, что я нарушил. Выяснилось, что это регламент ЕС 833/2014. Я начал читать этот документ в интернете — было написано, что это санкции против России из-за дестабилизации ситуации в Украине. Я спросил: «Я тут при чем, я ничего не дестабилизирую». Мне сказали, что это касается всех — военных, не военных, без разницы», — рассказал Коваль, отметив, что никаких документов об аресте ему не выдали, позволив лишь сфотографировать протокол.

Мужчина отметил, что в английской версии регламента ЕС 833/2014 употребляются слова import и export, в немецком есть похожие слова (importieren, exportieren), но более официальный вариант — einführen и ausführen. Они означают не только «импорт» и «экспорт», но еще и «ввозить» и «вывозить».

«Получается, что из-за особенностей немецкого языка закон распространился также на ввоз и вывоз машин, а это огромная разница», — подчеркнул Коваль. По его словам, многие адвокаты отказывались браться за его дело, а согласившийся специалист сообщила об отсутствии юридической практики по этой статье. Он подал жалобу в таможню, там передали обжалование в прокуратуру Гамбурга.

«Если прокуратура встанет на сторону таможни и назначит штраф, я никакие штрафы платить не готов, потому что я знаю, что я прав. Я не планировал эту машину реализовывать. В этом случае я пойду в суд. За нарушение закона о внешней торговле Германии предусмотрен уголовный срок. Но адвокат сказала, что это маловероятно — первый раз нарушили, не знали», — резюмировал Коваль.

О случаях конфискации личных автомобилей с российскими номерами ранее писала «Фонтанка». Среди прочих, машину конфисковали у жителя Санкт-Петербурга Сергея, который вместе с женой и двумя маленькими детьми с конца мая путешествовал по Европе. Они въехали в Евросоюз через Норвегию по французской шенгенской визе, проехали Финляндию, Германию, Австрию, Францию, Испанию, Италию; после чего ехали по Германии в сторону Скандинавии на паром Стокгольм — Хельсинки. Неподалеку от Гамбурга от них потребовали остановиться сотрудники немецкой таможни, выгрузили личные вещи россиян и увезли автомобиль на эвакуаторе, сославшись на введенные санкции.

Сергей рассказал изданию, что связался с консульством России. Дипломаты пообещали связаться с таможней Германии и предложили перевести бумаги, которые выдадут в ведомстве, а также проконсультировать — подписывать их или нет. Другой помощи в консульстве оказать не смогли.

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Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Германия Автомобили санкции россияне экспорт

Встреча с
Игорем Шуваловым

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Экономика предложения — что это значит для России?
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