Таможня Германии раскрыла основания для ареста личных автомобилей россиян

Любой ввоз автомобилей в Германию, даже въезд на личном транспорте на территорию страны будет расцениваться как основание для его ареста, сообщили РБК в немецкой таможне. О случаях арестов уже сообщали россияне

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Въезд на территорию Германии на личном автомобиле из России расценивается немецкими таможенными органами как основание для ареста машины, следует из ответа таможни ФРГ, имеющегося в распоряжении РБК.

«Ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещен в соответствии со Ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России. В данном контексте выражение «ввоз» фактически охватывает любое перемещение товаров. Эмбарго не предусматривает исключений из запрета для указанных вами обстоятельств», – следует из ответа представителя Центральной справочной Главного управления таможни ФРГ, поступившего в РБК в ответ на запрос о возможности въезда в Германию на автомобиле с российскими номерами.

Статья 3i гласит (на английском языке), что запрещается «приобретение, импорт или передача, прямо или косвенно, товаров, которые производят существенные доходы для России», по перечню XXI, если они российского происхождения или экспортированы из России.

При этом на немецком языке в официальном переводе санкционного закона ЕС используется термин Einfuhr, который может означать простой ввоз (в отличие от таможенного импорта).

Перечень XXI включает в себя не только пассажирские автомобили (код таможенной номенклатуры 8703, но и, например, обувь, ноутбуки, мобильные телефоны.

Согласно правилам ЕС, каждая страна союза вправе самостоятельно интерпретировать и имплементировать общеевропейские санкции.