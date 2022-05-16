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Кремль увидел повод для анализа в ситуации со Швецией, Финляндией и НАТО

Дмитрий Песков: вступление Финляндии и Швеции в НАТО — повод для очень глубокого анализа
По словам Пескова, Москва будет анализировать происходящие события, но уже сейчас убеждена, что расширение НАТО не укрепит безопасность Европы
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Москва будет отслеживать ситуацию с присоединением к Североатлантическому альянсу, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, как Владимир Путин отреагировал на это решение скандинавских стран.

«Мы очень внимательно будем следить за тем, что будет происходить, мы тщательно фиксируем все заявления», — сказал Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Ситуацию Песков назвал «поводом для очень глубокого анализа возможных последствий», а также отметил убежденность Москвы в том, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не «усовершенствует архитектуру безопасности на нашем континенте».

При этом, как указал представитель Кремля, с Финляндией и Швецией у России нет территориальных споров, в то время как в случае с Украиной, если бы она присоединилась к НАТО, «у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе», указал Песков.

МИД заявил, что Россия не смирится с членством Швеции и Финляндии в НАТО
Политика
Фото:Virginia Mayo / AP

Ранее МИД России назвал решение Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО «тяжелой ошибкой с далеко идущими последствиями». В ведомстве указали, что Россия будет решать, как обеспечить свою безопасность, исходя из практических следствий вступления двух стран в альянс.

Стокгольм и Хельсинки, которые ранее придерживались политики военного нейтралитета, официально объявили о намерении стать членами НАТО 15 мая. В Швеции такое решение объяснили тем, что страна не хочет, чтобы действия России вслед за Украиной были направлены против Швеции. Она собирается стать членом НАТО с оговоркой о неразмещении ядерного оружия и постоянных баз на своей территории.

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Прогнозы

Власти Швеции заявили, что вступление в НАТО не направлено против России
Политика
Магдалена Андерссон

В Финляндии указали, что страна подаст заявку на вступление в альянс после консультаций с парламентом 16 мая. Условия вступления не уточнялись. До этого финские власти указывали, что страна станет членом альянса, «чтобы в Финляндии никогда не было новой войны».

Путин говорил, что считает вступление Финляндии в НАТО ошибкой, поскольку никаких угроз безопасности страны нет.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что процесс принятия новых членов ускорят, а на этот переходный период обеспечат безопасность двух государств. Глава МИД Германии Анналена Бербок также подчеркнула, что Швеция и Финляндия «смогут вступить быстро», а страны НАТО «должны дать им гарантии безопасности».

По поводу вступления в альянс есть разногласия как внутри двух этих стран, так и в НАТО. Против выступили две шведские партии, а также Турция и Хорватия.

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Теги
Лилия Пашкова
Дмитрий Песков НАТО Швеция Финляндия
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