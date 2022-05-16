МИД заявил, что Россия не смирится с членством Швеции и Финляндии в НАТО

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Москва не смирится с новым расширением НАТО на севере Европы, формы обеспечения Россией своей безопасности будут зависеть от того, каким будет следствие присоединения Швеции и Финляндии к альянсу, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Никаких иллюзий о том, что мы будем с этим просто мириться, у них быть не должно, так же как и в Брюсселе, Вашингтоне и других натовских столицах. То есть общий уровень военной напряженности возрастет, а предсказуемости в этой сфере станет меньше», — заявил замглавы МИДа (цитата по «РИА Новости»).

Рябков указал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО, «очевидно», не укрепит безопасность этих стран. А Россия будет определять, каким образом обеспечить свою безопасность после их присоединения к альянсу в зависимости от того, какие последствия на практике это повлечет за собой.

Швеция и Финляндия 15 мая официально объявили, что собираются подать заявку на вступление в НАТО. Шведский премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что нейтралитет Швеции «сослужил хорошую службу», однако в дальнейшем такая политика не будет полезной, поскольку Стокгольм опасается угроз со стороны Москвы. В правящей Социал-демократической партии Швеции указали, что заявка в альянс будет подана с оговоркой «против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории».

Финский президент Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин на совместной пресс-конференции сообщили, что страна подаст заявку на членство в НАТО «после консультаций с парламентом», которая пройдет 16 мая.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что процесс принятия Швеции и Финляндии в блок будет ускорен, но все равно займет некоторое время. На этот период альянс рассмотрит способы обеспечения безопасности обеих стран.

По вопросу вступления в НАТО Швеции и Финляндии существуют разногласия как внутри стран, так и в самом блоке. Например, отрицательно решение о присоединении к альянсу восприняли две шведские партии — Левая и охраны окружающей среды. Среди членов НАТО против расширения возражают Турция и Хорватия.