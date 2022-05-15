Финляндия приняла решение о вступлении в НАТО

Ранее Владимир Путин заявил, что отказ Финляндии от традиционной политики нейтралитета и вступление страны в НАТО были бы ошибкой, так как никаких угроз безопасности Хельсинки не существует

Санна Марин и Саули Ниинистё (Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters)

Правительство Финляндии приняло официальное решение вступить в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом заявили президент Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин на совместной пресс-конференции.

«Финляндия подаст заявку на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) после консультаций с парламентом», — сказал Ниинистё. Консультация пройдет в понедельник.

Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что постоянный представитель страны при НАТО в Брюсселе, вероятно, подаст заявку на вступление в альянс в среду, 18 мая. После этого в случае начала переговоров с НАТО их будут вести сам Хаависто и министр обороны Финляндии.

Накануне состоялся телефонный разговор Ниинистё с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора Ниинистё предупредил российского лидера, что страна приняла окончательное решение по вступлению в альянс. Также на решение Хельсинки повлияло «массированное вторжение России на Украину в феврале 2022 года», добавил он.

Путин заявил, что отказ Финляндии от традиционной политики нейтралитета и вступление страны в НАТО были бы ошибкой, так как никаких угроз безопасности Хельсинки не существует. «Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Читайте на РБК Pro Pro Как развивать в компании способность творчески решать задачи Как развивать в компании способность творчески решать задачи Статьи Pro Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков Прогнозы Pro Призрак клетчатой сумки: почему параллельный импорт не вернет челноков Призрак клетчатой сумки: почему параллельный импорт не вернет челноков Прогнозы Pro Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд Статьи Pro ЕС хочет отключить «Сбер» от SWIFT. Что это значит для банка и его акций ЕС хочет отключить «Сбер» от SWIFT. Что это значит для банка и его акций Прогнозы Pro Почему обвалились акции Amazon и что будет дальше Почему обвалились акции Amazon и что будет дальше Статьи Pro Чрезмерный оптимизм и другие ловушки, которые мешают выйти из кризиса Чрезмерный оптимизм и другие ловушки, которые мешают выйти из кризиса Инструкции Pro Человечно, но с расчетом: как продавать в кризис и не выгореть Человечно, но с расчетом: как продавать в кризис и не выгореть Статьи

12 мая Ниинистё и Марин в совместном заявлении подчеркнули необходимость подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе. Аналогичные планы рассматривает и Швеция, которая, как и Финляндия, имеет статус государства — партнера НАТО.

На следующий день Путин провел заседание Совбеза, где обсуждались возможные риски в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва рассматривает такой сценарий как угрозу и действия России будут зависеть от того, в чем будет выражаться «процесс расширения» и как будет двигаться военная инфраструктура альянса.