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Финляндия приняла решение о вступлении в НАТО

Ранее Владимир Путин заявил, что отказ Финляндии от традиционной политики нейтралитета и вступление страны в НАТО были бы ошибкой, так как никаких угроз безопасности Хельсинки не существует
Санна Марин и&nbsp;Саули Ниинистё
Санна Марин и Саули Ниинистё (Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters)

Правительство Финляндии приняло официальное решение вступить в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом заявили президент Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин на совместной пресс-конференции.

«Финляндия подаст заявку на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) после консультаций с парламентом», — сказал Ниинистё. Консультация пройдет в понедельник.

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Ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что постоянный представитель страны при НАТО в Брюсселе, вероятно, подаст заявку на вступление в альянс в среду, 18 мая. После этого в случае начала переговоров с НАТО их будут вести сам Хаависто и министр обороны Финляндии.

Накануне состоялся телефонный разговор Ниинистё с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора Ниинистё предупредил российского лидера, что страна приняла окончательное решение по вступлению в альянс. Также на решение Хельсинки повлияло «массированное вторжение России на Украину в феврале 2022 года», добавил он.

Путин заявил, что отказ Финляндии от традиционной политики нейтралитета и вступление страны в НАТО были бы ошибкой, так как никаких угроз безопасности Хельсинки не существует. «Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

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12 мая Ниинистё и Марин в совместном заявлении подчеркнули необходимость подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе. Аналогичные планы рассматривает и Швеция, которая, как и Финляндия, имеет статус государства — партнера НАТО.

На следующий день Путин провел заседание Совбеза, где обсуждались возможные риски в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва рассматривает такой сценарий как угрозу и действия России будут зависеть от того, в чем будет выражаться «процесс расширения» и как будет двигаться военная инфраструктура альянса.

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