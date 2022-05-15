Глава МИД Германии призвала быстро принять Швецию и Финляндию в НАТО

Анналена Бербок подчеркнула, что «серой зоны» между подачей странами заявок на членство в НАТО и их принятием быть не должно, союзники уже после инициативы Хельсинки и Стокгольма должны обеспечивать их безопасность

Анналена Бербок (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Германия сделает все, чтобы ускорить процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявила глава МИДа Анналена Бербок журналистам перед встречей министров иностранных дел альянса в Берлине, передает Reuters. Она подчеркнула, что период между подачей странами заявок и их включением в НАТО должен быть минимальным.

«Если они решат вступить, они смогут вступить быстро <...>. Мы должны дать им гарантии безопасности, не должно быть никакого переходного периода, серой зоны, когда их статус был бы неопределенным», — подчеркнула Бербок.

Процесс ратификации заявлений стран на вступление в альянс может занять до года, поясняет Reuters. В течение этого времени на кандидатов не распространяется статья Североатлантического договора о коллективной защите, согласно которой вооруженное нападение на какое-либо из государств-участников расценивается как атака на весь альянс.

О необходимости гарантий безопасности от союзников на период между заявкой и ее ратификацией ранее говорил министр обороны Швеции Петер Хультквист.

Хельсинки и Стокгольм начали говорить о возможном членстве в НАТО на фоне эскалации на Украине. Президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин 12 мая заявили о необходимости немедленно подать заявку на вступление страны в НАТО. Издание Helsingin Sanomat писало, что Финляндия и Швеция планируют подать заявления одновременно. На 17 мая запланирован визит Ниинистё в Швецию.

Финский президент рассказал о намерении в ближайшее время принять решение российскому коллеге Владимиру Путину в телефонном разговоре 14 мая. Ниинистё пояснил, что таким образом его страна «укрепляет собственную безопасность». На стремление Финляндии стать членом Североатлантического альянса повлияло «массированное вторжение России на Украину в феврале 2022 года», отметил глава государства. Путин назвал отказ Финляндии от нейтралитета ошибкой. Министр страны по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен заявила, что Хельсинки не боится угроз и готов к ответным действиям Москвы.

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Несколько стран альянса, включая США, Хорватию, Чехию, Грецию, уже высказались в поддержку членства Швеции и Финляндии. Против выступила Турция. «Не видим [в таком решении] позитива», — заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.