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МИД назвал новое расширение НАТО «ошибкой с далеко идущими последствиями»

По словам замминистра Рябкова, если Швеция и Финляндия вступят в блок, ситуация в военной сфере «радикально» изменится. Ранее обе эти страны официально объявили, что приняли решение стать членами альянса
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс повлечет за собой возрастание «общего уровня военной напряженности» и повысит непредсказуемость ситуации в этой сфере, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Это очередная тяжелая ошибка с далеко идущими последствиями. Но что делать, таков уровень тех, кто принимает соответствующие решения в соответствующих странах», — сказал Рябков (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению замминистра, вступление двух североевропейских государств в НАТО, «очевидно», не укрепит безопасность этих стран. Их решение о присоединении к альянсу Рябков посчитал «отражением абсолютно ложного и искаженного восприятия того, что происходит в мире политикоформирующими кругами на Западе и, в частности, в странах северной Европы».

Реакция России, в частности формы обеспечения собственной безопасности после вступления Швеции и Финляндии в блок, «будет зависеть от того, что в практическом плане станет следствием» присоединения этих стран к НАТО. «Никаких иллюзий о том, что мы будем с этим просто мириться, у них быть не должно», — указал Рябков.

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Магдалена Андерссон

Накануне, 15 мая, и Швеция, и Финляндия объявили, что присоединятся к альянсу.

Шведская правящая Социал-демократическая партия в своем заявлении указала, что «будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО», но с оговоркой «против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории». Премьер-министр страны Магдалена Андерссон пояснила, что нейтралитет Швеции «сослужил хорошую службу», однако в дальнейшем такая политика не будет полезной из-за опасений угроз со стороны России.

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Финский президент Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин на совместной пресс-конференции сообщили, что страна подаст заявку на членство в НАТО «после консультаций с парламентом», которая пройдет в понедельник, 16 мая.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «членство Финляндии и Швеции имеет значение для НАТО». По словам генсека, альянс рассмотрит способы обеспечения безопасности обеих стран до вступления в блок, в том числе путем усиления военного присутствия в регионе. Процесс присоединения стран к НАТО будет ускорен, но на это все равно потребуется время, указал Столтенберг.

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Фото:Jean-Christophe Guillaume / Getty Images

Как внутри Швеции и Финляндии, так и в НАТО существуют разногласия по вступлению этих двух государств в альянс. Так, руководитель Левой партии Швеции Нуши Дадгостар и председатель партии охраны окружающей среды Мэрта Стеневи осудили решение правящей партии страны. Дадгостар указала, что вступление может спровоцировать эскалацию в северной части Европы.

Среди членов альянса против новых членов возражает Турция. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган назвал Швецию и Финляндию «гостевым домом для террористических организаций»: члены запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана, по его словам, живут в Швеции, Нидерландах и даже участвуют в парламенте. «Мы не можем смотреть на это позитивно», — отметил он.

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Теги
Лилия Пашкова
МИД Сергей Рябков НАТО Швеция Финляндия
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