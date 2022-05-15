НАТО усилит присутствие в Швеции и Финляндии до их вступления
НАТО рассмотрит способы обеспечения безопасности Швеции и Финляндии до вступления в блок, в том числе путем усиления военного присутствия в регионе, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД стран-участниц альянса. Стенограмма выступления доступна на сайте НАТО.
Он добавил, что НАТО постарается максимально ускорить процесс ратификации стран. Тем не менее, подчеркнул Столтенберг, между подачей заявки и полным членством будет определенный период времени.
«Очевидно, что членство Финляндии и Швеции имеет значение для НАТО. Мы рассмотрим способы обеспечения гарантий безопасности, в том числе путем увеличения присутствия НАТО в регионе, в Балтийском регионе, в Финляндии и Швеции и вокруг них, конечно, в тесных консультациях и согласии Финляндии и Швеции», — сказал глава НАТО.
15 мая правительство Финляндии официально объявило о решении вступить в Североатлантический альянс. Страна подаст заявку после консультаций в парламенте. Глава финского МИДа Пекка Хаависто говорил, что это состоится 18 мая. Швеция может подать заявление на членство в НАТО 16 мая, писала газета Expressen.
Как писало агентство Reuters, заявки Швеции и Финляндии на вступление в блок будут одобрены либо до, либо во время саммита Североатлантического альянса, который должен пройти 29–30 июня в Мадриде, сообщало агентство. После этого на ратификацию решения о членстве Финляндии и Швеции в НАТО понадобится год.
Несколько стран альянса (в том числе США, Германия, Хорватия, Румыния, Греция, Чехия) заявили о готовности поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Однако 13 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара «не видит позитива» в планах Финляндии и Швеции стать членами НАТО. 14 мая глава МИД Турции сообщил, что турецкий народ попросил власти заблокировать вступление двух стран в организацию.
Позднее официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын пояснил, что признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана «занимается сбором средств и вербовкой в Европе», особенно в Швеции. По его словам, Анкара «не закрыла дверь» для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но хочет переговоров со странами Северной Европы для пресечения террористической деятельности. Калын назвал это «вопросом национальной безопасности Турции».
Финский президент Саули Ниинистё сказал, что заявления Анкары его «запутали», поскольку в телефонном разговоре ранее Эрдоган говорил ему, что поддержит вступление Финляндии в НАТО. Ниинистё заявил, что готов к переговорам с Эрдоганом по этому вопросу. 15 мая глава хорватского МИДа Гордан Грлич-Радман рассказал, что Анкара, Стокгольм и Хельсинки уже ведут переговоры, есть надежда на «хороший результат».
Москва выступила с критикой намерения Финляндии вступить в НАТО. Президент Владимир Путин назвал такой сценарий ошибкой, заверив, что Москва не представляет угрозы для Хельсинки, а подобный шаг может негативно сказаться на отношениях между странами. По словам представителя президента Дмитрия Пескова, присоединение Финляндии к НАТО станет для России безусловной угрозой. Зампред России при ООН Дмитрий Полянский добавил, что эти страны станут возможной целью для удара при условии размещения на их территории подразделений НАТО.