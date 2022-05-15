НАТО усилит присутствие в Швеции и Финляндии до их вступления

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

НАТО рассмотрит способы обеспечения безопасности Швеции и Финляндии до вступления в блок, в том числе путем усиления военного присутствия в регионе, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД стран-участниц альянса. Стенограмма выступления доступна на сайте НАТО.

Он добавил, что НАТО постарается максимально ускорить процесс ратификации стран. Тем не менее, подчеркнул Столтенберг, между подачей заявки и полным членством будет определенный период времени.

«Очевидно, что членство Финляндии и Швеции имеет значение для НАТО. Мы рассмотрим способы обеспечения гарантий безопасности, в том числе путем увеличения присутствия НАТО в регионе, в Балтийском регионе, в Финляндии и Швеции и вокруг них, конечно, в тесных консультациях и согласии Финляндии и Швеции», — сказал глава НАТО.

15 мая правительство Финляндии официально объявило о решении вступить в Североатлантический альянс. Страна подаст заявку после консультаций в парламенте. Глава финского МИДа Пекка Хаависто говорил, что это состоится 18 мая. Швеция может подать заявление на членство в НАТО 16 мая, писала газета Expressen.

Как писало агентство Reuters, заявки Швеции и Финляндии на вступление в блок будут одобрены либо до, либо во время саммита Североатлантического альянса, который должен пройти 29–30 июня в Мадриде, сообщало агентство. После этого на ратификацию решения о членстве Финляндии и Швеции в НАТО понадобится год.

Несколько стран альянса (в том числе США, Германия, Хорватия, Румыния, Греция, Чехия) заявили о готовности поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Однако 13 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара «не видит позитива» в планах Финляндии и Швеции стать членами НАТО. 14 мая глава МИД Турции сообщил, что турецкий народ попросил власти заблокировать вступление двух стран в организацию.

Читайте на РБК Pro Pro Что поменять в договоре, даже если санкции вас не коснулись Что поменять в договоре, даже если санкции вас не коснулись Инструкции Pro Чрезмерный оптимизм и другие ловушки, которые мешают выйти из кризиса Чрезмерный оптимизм и другие ловушки, которые мешают выйти из кризиса Инструкции Pro Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля Кейсы Pro Диктатор-инноватор: как путчист стал творцом экономического чуда Диктатор-инноватор: как путчист стал творцом экономического чуда Статьи Pro Как получить льготную ипотеку: чек-лист для сотрудников ИТ-компаний Как получить льготную ипотеку: чек-лист для сотрудников ИТ-компаний Инструкции Pro Как принять на работу подростка, чтобы не нарушить закон Как принять на работу подростка, чтобы не нарушить закон Инструкции Pro Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся Не весь международный бизнес ушел. Как строить коммуникации оставшимся Инструкции Pro «Уже за границей, но могу порекомендовать друга»: как сдержать отток в ИТ «Уже за границей, но могу порекомендовать друга»: как сдержать отток в ИТ Инструкции

Позднее официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калын пояснил, что признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана «занимается сбором средств и вербовкой в Европе», особенно в Швеции. По его словам, Анкара «не закрыла дверь» для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но хочет переговоров со странами Северной Европы для пресечения террористической деятельности. Калын назвал это «вопросом национальной безопасности Турции».

Финский президент Саули Ниинистё сказал, что заявления Анкары его «запутали», поскольку в телефонном разговоре ранее Эрдоган говорил ему, что поддержит вступление Финляндии в НАТО. Ниинистё заявил, что готов к переговорам с Эрдоганом по этому вопросу. 15 мая глава хорватского МИДа Гордан Грлич-Радман рассказал, что Анкара, Стокгольм и Хельсинки уже ведут переговоры, есть надежда на «хороший результат».

Москва выступила с критикой намерения Финляндии вступить в НАТО. Президент Владимир Путин назвал такой сценарий ошибкой, заверив, что Москва не представляет угрозы для Хельсинки, а подобный шаг может негативно сказаться на отношениях между странами. По словам представителя президента Дмитрия Пескова, присоединение Финляндии к НАТО станет для России безусловной угрозой. Зампред России при ООН Дмитрий Полянский добавил, что эти страны станут возможной целью для удара при условии размещения на их территории подразделений НАТО.