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Хорватия пообещала наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Хорватии ранее отмечал, что страна не одобрит присоединение к альянсу любого государства, пока западные страны не повлияют на изменение избирательного закона в соседней Боснии и Герцеговине в интересах местных хорватов
Зоран Миланович
Зоран Миланович (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Хорватия наложит вето на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, заявил президент страны Зоран Миланович.

«Как президент государства, представляющего Хорватию на саммите НАТО, я наложу вето на приглашение, это то, что я могу сделать», — сказал хорватский лидер. Однако он выразил сомнение, что в случае принятия решения на более низком уровне, например в Совете представителей стран-членов, сможет заставить посла Хорватии высказать ту же позицию. «Ему придется сохранять нейтралитет», — считает Миланович.

Глава государства не в первый раз выступает против членства двух скандинавских стран в блоке. Ранее он называл идею их присоединения к НАТО «опасной авантюрой» и указывал, что парламент Хорватии не ратифицирует чье-либо вступление в НАТО, пока не будет изменен закон о выборах в Боснии и Герцеговине в интересах боснийских хорватов.

«Пока американцы, англичане и немцы не заставят [боснийские власти] в следующие полгода изменить закон о выборах и не дадут хорватам основные права, парламент Хорватии не должен ратифицировать чье-либо вступление в НАТО», — говорил Миланович 26 апреля.

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В середине апреля стало известно, что Швеция и Финляндия намерены подать заявки на вступление в альянс в скором времени. Шведская газета Svenska Dagbladet со ссылкой на источники в правящей партии сообщала, что премьер-министр страны Магдалена Андерссон планирует подать заявку в начале июня. Премьер-министр Финляндии Санна Марин указывала, что Хельсинки решат вопрос с вступлением в НАТО в течение девяти недель. Германия 3 мая объявила, что поддержит решение обоих государств о присоединении к блоку.

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что вступление этих двух стран в НАТО заставит Россию серьезно укрепить границы с альянсом: усилить группировки сухопутных сил и противовоздушной обороны, развернуть «существенные военно-морские силы» в Финском заливе. «В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен», — предупредил политик.

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Лилия Пашкова
Хорватия НАТО Швеция Финляндия
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