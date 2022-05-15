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Швеция вслед за Финляндией приняла решение вступить в НАТО

Фото: Joel Thungren / AP
Фото: Joel Thungren / AP

Швеция приняла официальное решение подать заявку о вступлении в НАТО, говорится в заявлении правящей социал-демократической партии (S/SAP).

«Партия будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в НАТО. Таким образом, социал-демократы будут добиваться того, чтобы Швеция, в случае одобрения заявки НАТО, высказала односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории», — сказано в сообщении.

Газета Aftonbladet со ссылкой на источник сообщила, что шведские власти уже подготовили заявку, однако в Стокгольме намерены отправить ее одновременно вместе с финской стороной. По данным Aftonbladet, правительство примет официальное решение на внеочередном заседании в понедельник, 16 мая, после дебатов в парламенте.

Социал-демократы имеют больше мест в парламенте Швеции, чем остальные политические силы — 100 из 349.

Финляндия приняла решение о вступлении в НАТО
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Санна Марин и&nbsp;Саули Ниинистё

Материал дополняется.

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