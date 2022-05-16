Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 65,79 (-2,99) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 63,78 (-2,01) Инвестиции, 13 мая, 16:06
Главы двух партий Швеции осудили решение о вступлении страны в НАТО Политика, 04:52
Bloomberg узнал о планах ФРГ отказаться от российской нефти до конца года Бизнес, 04:30
«Талибан» сообщил о наборе 130 тыс. человек в армию Афганистана Политика, 04:12
В КНДР привлекут военных для поставок лекарств от «лихорадки» в аптеки Общество, 03:39
В Германии заявили о выросших вдвое расходах на нефть и газ из России Бизнес, 03:35
Участники операции на Украине получили госнаграды в госпиталях Минобороны Политика, 02:58
«Коммерсантъ» назвал нового владельца российского бизнеса Reebok Бизнес, 02:43
Блинкен вместе с главами Пентагона и ЦРУ поедет на прощание с главой ОАЭ Политика, 02:30
Один человек погиб и четыре пострадали при стрельбе в церкви в Калифорнии Общество, 01:53
Шеф Пентагона рассказал главе Минобороны Украины о разговоре с Шойгу Политика, 01:35
Три страны обвинили организаторов «Евровидения» в замене оценок жюри Технологии и медиа, 01:22
Зеленский сменил командующего Сил территориальной обороны ВСУ Политика, 00:29
Власти Швеции заявили, что вступление в НАТО не направлено против России Политика, 00:23
Самедов раскритиковал матч «Спартак» — «Зенит» за низкую результативность Спорт, 00:14
Политика ,  
0 

Главы двух партий Швеции осудили решение о вступлении страны в НАТО

Вступление Швеции в НАТО может спровоцировать эскалацию в северной части Европы, заявила руководитель Левой партии Швеции Нуши Дадгостар в Twitter.

Так она отреагировала на заявление правящей Социал-демократической партии (S/SAP), которая накануне, 15 мая, объявила о планах подать заявку на членство в НАТО. При этом депутаты отметили, что откажутся размещать на территории Швеции постоянные военные базы и ядерное оружие.

«Ожидаемое, но мрачное сообщение от социал-демократов. <...> Это может привести к эскалации в нашем непосредственном районе», — написала политик.

Аналогичное мнение высказала в социальной сети председатель партии охраны окружающей среды Мэрта Стеневи.

Власти Швеции заявили, что вступление в НАТО не направлено против России
Политика
Магдалена Андерссон

«Партия охраны окружающей среды предпочла бы сохранить свободу от военных союзов для Швеции. Теперь правительство должно показать, как оно конкретно обеспечит, чтобы Швеция оставалась страной, свободной от ядерного оружия», — написала она. Кроме того, сказала политик, представители правящей партии должны продемонстрировать, как именно они собираются сохранить независимость страны от альянса, если некоторые его члены решат надавить на Швецию.

Когда социал-демократы огласили решение, премьер страны Магдалена Андерссон заявила, что если бы Швеция оставалась единственным государством в регионе Балтийского моря, не состоящим в НАТО, это поставило бы ее в «уязвимое положение». Она добавила, что нейтралитет, который страна соблюдала ранее, «сослужил хорошую службу», но в будущем может ей навредить. При этом премьер заявила, что не хочет допустить ситуации, когда действия против Швеции предпримет Россия. В свою очередь, глава шведского МИДа Анн Линде отметила, что вступление в НАТО не направлено против Москвы.

Читайте на РБК Pro
Pro
Китайский фондовый рынок: каковы перспективы для частного инвестора
Клуб инвесторов
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Как меняется актуальность цифровых активов и валют
Статьи
Pro
Валютные преступления: как обезопасить бизнес и не стать жертвой закона
Вебинар
Pro
Неудачи Amazon и Ford, неуязвимый Microsoft: главное из отчетов компаний
Статьи
Pro
Фото: Andrew Neel / Pexels Риски сокращения персонала: как не попасть в ловушку
Инструкции
Pro
Как правильно оформить сотрудника на удаленке
Инструкции
Pro
Как именно сейчас топ-менеджеру искать работу: четыре совета
Инструкции
Pro
Человечно, но с расчетом: как продавать в кризис и не выгореть
Статьи

Глава «Христианских демократов» Эбба Буш поддержала решение правящей партии и назвала его мудрым, «хотя и сильно запоздалым». Вступление в НАТО также одобрила Либеральная партия Швеции.

Президент России Владимир Путин обсудил перспективу вступления Швеции и Финляндии в НАТО и «возникающие в этой связи потенциальные угрозы» с Советом безопасности страны. Зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский, в свою очередь, допускал, что эти страны могут стать «целью» Москвы.

Материалы к статье
Теги
Швеция НАТО
Материалы по теме
Власти Швеции заявили, что вступление в НАТО не направлено против России
Политика
Швеция вслед за Финляндией приняла решение вступить в НАТО
Политика
НАТО усилит присутствие в Швеции и Финляндии до их вступления в альянс
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter