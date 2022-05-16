Главы двух партий Швеции осудили решение о вступлении страны в НАТО

Вступление Швеции в НАТО может спровоцировать эскалацию в северной части Европы, заявила руководитель Левой партии Швеции Нуши Дадгостар в Twitter.

Так она отреагировала на заявление правящей Социал-демократической партии (S/SAP), которая накануне, 15 мая, объявила о планах подать заявку на членство в НАТО. При этом депутаты отметили, что откажутся размещать на территории Швеции постоянные военные базы и ядерное оружие.

«Ожидаемое, но мрачное сообщение от социал-демократов. <...> Это может привести к эскалации в нашем непосредственном районе», — написала политик.

Аналогичное мнение высказала в социальной сети председатель партии охраны окружающей среды Мэрта Стеневи.

«Партия охраны окружающей среды предпочла бы сохранить свободу от военных союзов для Швеции. Теперь правительство должно показать, как оно конкретно обеспечит, чтобы Швеция оставалась страной, свободной от ядерного оружия», — написала она. Кроме того, сказала политик, представители правящей партии должны продемонстрировать, как именно они собираются сохранить независимость страны от альянса, если некоторые его члены решат надавить на Швецию.

Когда социал-демократы огласили решение, премьер страны Магдалена Андерссон заявила, что если бы Швеция оставалась единственным государством в регионе Балтийского моря, не состоящим в НАТО, это поставило бы ее в «уязвимое положение». Она добавила, что нейтралитет, который страна соблюдала ранее, «сослужил хорошую службу», но в будущем может ей навредить. При этом премьер заявила, что не хочет допустить ситуации, когда действия против Швеции предпримет Россия. В свою очередь, глава шведского МИДа Анн Линде отметила, что вступление в НАТО не направлено против Москвы.

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Глава «Христианских демократов» Эбба Буш поддержала решение правящей партии и назвала его мудрым, «хотя и сильно запоздалым». Вступление в НАТО также одобрила Либеральная партия Швеции.

Президент России Владимир Путин обсудил перспективу вступления Швеции и Финляндии в НАТО и «возникающие в этой связи потенциальные угрозы» с Советом безопасности страны. Зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский, в свою очередь, допускал, что эти страны могут стать «целью» Москвы.