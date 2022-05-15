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Президент Финляндии назвал хладнокровным разговор с Путиным о НАТО

Президент Финляндии Ниинистё: беседа с Путиным была спокойной и хладнокровной
Путин «удивительно спокойно» воспринял разговор с Ниинистё о перспективах Финляндии в НАТО, сказал президент. Ранее МИД России говорил, что Москва предпримет шаги «военно-технического характера»
Саули Ниинистё и Владимир Путин
Саули Ниинистё и Владимир Путин (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

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Во время разговора с президентом России о перспективе вступления Финляндии в НАТО Владимир Путин «не повторял угрозы от его подчиненных», беседа прошло в спокойном ключе, заявил финский президент Саули Ниинистё в интервью CNN.

«В целом дискуссия была очень спокойной и хладнокровной <...> удивительно было то, что он спокойно это воспринял», — оценил президент Финляндии.

Ниинистё при этом добавил, что следует быть внимательным и осторожным, несмотря на любые заявления российских властей.

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Президент Финляндии пояснил, что позвонил российскому коллеге для откровенного разговора о происходящем, поскольку страна на намерена «тихо исчезать за углом». Об этом он сообщил ранее 15 мая во время совместной пресс-конференции с премьером Санной Марин, передавал портал MTV Uutiset. Он рассказал, что его беспокоили возможное «военно-технические меры» противодействия, о которых говорилось в предупреждениях Москвы.

Президент Финляндии дал несколько вероятных объяснений, почему в этот раз реакция российской стороны была более сдержанной, чем прежде. Во-первых, сказал он, Москва следила за сотрудничеством Хельсинки и НАТО и могла понять, что стороны уже настолько близко сотрудничают, насколько это возможно для страны-партнера альянса, либо Москва желает избежать публичного обсуждения этой темы. Наконец, продолжил Ниинистё, российские власти могут в самом деле придерживаться более спокойного мнения по этому вопросу.

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Марин добавила, что «все изменилось» и теперь в Хельсинки видят «совсем другую Россию», чем до начала боевых действий на Украине. Финляндия не может рассчитывать, что Россия будет вести мирную политику, сказала она. «Решение Финляндии о вступлении в НАТО принято для того, чтобы в Финляндии никогда не было новой войны», — подчеркнула Марин.

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Разговор финского и российского президентов состоялся в субботу, 14 мая. Путин счел решение властей страны ошибкой, напомнив, что прежде страна придерживалась нейтралитета. Он также заверил, что Россия угрозы не представляет. «Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях», — предположил российский президент. Его представитель Дмитрий Песков при этом назвал перспективу вступления Финляндии в НАТО безусловной угрозой для России.

В МИД предупреждали, что при таком сценарии Москва «будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности». Зампред России при ООН Дмитрий Полянский сказал, что при размещении подразделений НАТО в Швеции и Финляндии, их территории могут стать возможными целями для ударов.

Финляндия на этом фоне договорилась с Великобритании об оказании взаимной помощи в случае нападения. Эта помощь может включать военные средства, говорилось в декларации сторон. В финском правительстве подчеркивали, что не опасаются вероятных последствий. «Это наш выбор, мы не должны ограничивать для себя пространство для маневра ввиду угроз», — сказал министр страны по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен.

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