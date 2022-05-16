Власти Швеции заявили, что вступление в НАТО не направлено против России

Швеция вслед за Финляндией объявила, что намерена вступить в НАТО. В кабмине страны заявили, что это решение — лучшее для безопасности Швеции, оно не направлено против России

Магдалена Андерссон (Фото: TT News Agency / Reuters)

Решение Швеции подать заявку на членство в НАТО принято с целью обезопасить страну, заявила газете Aftonbladet глава шведского МИДа Анн Линде.

«Это решение не направлено против России», — подчеркнула она.

Ее точку зрения поддержала премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон: «Мы, социал-демократы, считаем, что для безопасности страны лучше всего будет вступление в НАТО». «Если Швеция станет единственной страной в регионе Балтийского моря, не входящей в НАТО, мы окажемся в уязвимом положении», — цитирует ее SVT.

По мнению Андерссон, Швеция должна подать заявку на присоединение к НАТО вместе с Финляндией, и сделать это необходимо «как можно скорее». Странам нужно получить гарантии безопасности от стран-членов блока, добавила политик.

Андерссон заявила, что ситуация с безопасностью в мире изменилась с началом российской военной операции на Украине; она не исключила, что «подобная агрессия может быть направлена против Швеции».

Правящая Социал-демократическая партия (S/SAP) объявила об официальном решении присоединиться к НАТО вечером 15 мая. По данным Aftonbladet, шведские власти уже подготовили соответствующую заявку, в Стокгольме намерены отправить ее одновременно вместе с финской стороной.

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Об аналогичных планах в тот же день сообщила Финляндия. Как заявили в Хельсинки, страна подаст заявку в НАТО после консультаций в парламенте, которые пройдут в понедельник, 16 мая.

На минувшей неделе президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза, где обсуждались возможные риски в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО; решение Хельсинки о присоединении к блоку он счел ошибочным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее говорил, что Москва рассматривает такой сценарий как угрозу, и действия России будут зависеть от того, в чем будет выражаться «процесс расширения» и как будет двигаться военная инфраструктура альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в начале апреля пообещал, что усли Хельсинки и Стокгольм захотят присоединиться к альянсу они оперативно получат положительный ответ. Стремление Финляндии и Швеции вступить в НАТО поддержали США, а Турция не увидела в этом позитива. По мнению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, скандинавские страны являются «гостевым домом для террористов» (он имеет в виду Рабочую партию Курдистана, запрещенную в Турции). В то же время в Анкаре заявили, что поддерживают принцип «открытых дверей» в НАТО.