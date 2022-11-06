В Киеве и семи областях Украины вновь введут временные отключения энергии
В Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины ожидаются отключения электроэнергии, так как для стабилизации работы энергосистемы необходимо уменьшить потребление электричества на 30%. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в телеграм-канале.
«Диспетчерский центр компании «Укрэнерго» на 7 ноября прогнозирует дефицит в энергосистеме и предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения на завтра для потребителей в городе Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях», — сказано в сообщении.
Веерные отключения ожидаются с 6:00 по местному времени (7:00 мск) до конца дня в соответствии с графиком. Однако в компании не исключили, что из-за аварий могут случаться дополнительные перебои.
Электроснабжение в перечисленных регионах останавливали и накануне. 6 ноября. Подачу электроэнергии там прекращали в соответствии со специальным почасовым графиком, который опубликован на сайте украинского Минэнерго. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что наиболее тяжелая ситуация сложилась в Киеве и Киевской области, всего без света остаются 4,5 млн потребителей.
Минобороны России с 10 октября несколько раз сообщало об ударах по системам военного управления и энергетики Украины. Часть ударов пришлась на объекты критической инфраструктуры, Из-за ударов украинские власти несколько раз объявляли об экстренных отключениях электроэнергии в некоторых регионах и на всей территории страны.
Глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий предупреждал, что из-за длительного отсутствия электроэнергии, необходимой в том числе для работы отопительных систем, не Украине может возникнуть гуманитарный кризис. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба при этом сказал, что 12 стран согласились передать Украине энергетическое оборудование, в том числе генераторы и тепловые пушки. Комиссар Евросоюза по энергетике Кадри Симсон заверила, что существуют все предпосылки, позволяющие ЕС начать поставки электроэнергии на Украину.