СК завел уголовное дело о взрыве на Крымском мосту

На место взрыва на Крымском мосту выехали криминалисты СК. Путин поручил создать правительственную комиссию, в парламенте Крыма обвинили в произошедшем Украину

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с подрывом на Крымском мосту. В сообщении СК в Telegram не называется статья, по которой заведено дело.

«По предварительной информации, сегодня утром на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета», — заявили в СК.

По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина на место происшествия выехали криминалисты СК.

Аналогичные данные о произошедшем также сообщил Национальный антитеррористической комитет (НАК). «В 6.05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание», — рассказали в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД).

Крымский мост, соединяющий Керченский полуостров с Таманским, является самым длинным в России и Европе — его протяженность составляет 19 км. Его строительство началось в феврале 2016 года и полностью завершилось в декабре 2019 года. Стоимость проекта превысила 220 млрд руб.



Автомобильную часть моста открыли в мае 2018 года. Пассажирские поезда по нему стали ходить с 23 декабря 2019 года, а регулярное железнодорожное грузовое сообщение - в июле 2020 года

Автомобильное движение по мосту приостановлено, при этом судоходное движение по Керченскому проливу продолжается. По предварительным данным властей Крыма, взрыв и пожар не привели к повреждению судоходных арок, пострадавших нет, на подъездах к мосту разворачивают пункты питания и обогрева для водителей.

Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию, об инциденте ему доложили премьер Михаил Мишустин, главы МЧС и Минтранса Александр Куренков и Виталий Савельев, а также руководители силовых ведомств, сообщили в Кремле. Представитель президента Дмитрий Песков указал, что сроки восстановления моста пока неизвестны.

В Крымском парламенте обвинили во взрыве «украинских вандалов». «Таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста», — написал глава Госсовета полуострова Владимир Константинов. К Киеве прежде не раз называли Крымский пост ключевой целью для атаки, в российском МИДе говорили в ответ, что армия «взяла на заметку» угрозы.