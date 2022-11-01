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Зеленский оценил последствия ударов России для энергетики Украины

Зеленский сообщил о повреждении 40% энергетической инфраструктуры Украины
Фото: dsns.gov.ua
Фото: dsns.gov.ua

Около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, прежде всего теплоэлектростанции, теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции, получили повреждения в результате российских ударов, заявил президент Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Как сообщили в пресс-службе украинского лидера, стороны обсудили мероприятия по стабилизации работы энергосети и дальнейшие шаги по обеспечению энергетической безопасности Украины. «Я уверен, что мы все восстановим и в более спокойное время, когда будет стабилизирована ситуация в нашей энергосистеме, мы продолжим экспорт электроэнергии в Европу», — сказал Зеленский (Киев прекратил его 10 октября, в день, когда российское Минобороны впервые отчиталось о массированных ударах по объектам энергетики по всей Украине. Это произошло через два дня после взрыва на Крымском мосту, в котором российские власти обвиняют украинские спецслужбы).

Симсон приехала в Киев во вторник, 1 ноября. Она осудила действия России и пообещала, что ЕС будет поддерживать Украину.

Российские атаки на объекты инфраструктуры Украины продолжились и в последующие дни. 31 октября из-за ударов в части Киева пропало электро- и водоснабжение (его восстановили на следующий день). Энергетические объекты были поражены также в Черкасской и Кировоградской областях. В Харькове остановили работу метро. В российском Минобороны заявили, что «цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне сообщил, что 12 стран предоставят Киеву оборудование для восстановления поврежденной инфраструктуры.

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Владимир Зеленский Украина энергетика Еврокомиссия

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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Зеленский сообщил о повреждении 30% электростанций на Украине
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