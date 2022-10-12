Взрывы в городах Украины. Главное

В понедельник в Киеве и регионах Украины произошли взрывы. Путин заявил, что Россия нанесла удар высокоточным оружием в ответ на попытки терактов. Взрывы происходили во вторник, в среду утром воздушную тревогу объявили в Киеве

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Утром 10 октября украинские СМИ и чиновники сообщили о взрывах в крупных городах, в том числе в центре Киева. Эскалация последовала после взрыва на Крымском мосту, который президент России Владимир Путин назвал терактом против критической инфраструктуры. По словам главы государства, теракты на российской территории не могли остаться без ответа.

Во вторник власти части украинских регионов также сообщили о взрывах. В стране также была объявлена воздушная тревога.

В среду воздушную тревогу объявляли в Киеве и нескольких областях на западе страны. Сообщалось о перебоях с энергоснабжением.

Что известно о взрывах на Украине

Ситуация по данным на среду, 12 октября

В Киеве третий день подряд утром была объявлена воздушная тревога. Также воздушная тревога объявлялась в Одессе, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Однако сообщений о взрывах и пораженных целях сегодня пока нет.

В нескольких регионах Украины сообщили об отключении электричества. В Хмельницкой области — «аварийная ситуация» на линии электропередач в областном центре. У большинства жителей города отключили свет, власти предупреждают о возможных перебоях с водой. Причина аварийной ситуации не уточняется.

Об отключении электричества в некоторых районах сообщают и власти Полтавы, глава города заявил, что это делается для стабилизации напряжения.

В Киеве и Киевской области с утра возобновились веерные отключения электроэнергии из-за дефицита мощности, сообщила энергокомпаания «ДТЭК». Все потребители в регионе были разделены на три группы, отключения для них будут производиться поочередно по графику с утра и до позднего вечера.

Выдача водительских прав и регистрация автомобилей на Украине приостановлены из-за проблем с энергоснабжением. Как сообщается на сайте украинского МВД, из-за сбоев в подаче электроэнергии услуги в сервисных центрах министерства временно не оказываются. «О возобновлении работы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.

Около 30% украинской энергетической инфраструктуры подверглось ракетным ударам за последние два дня, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, украинская энергосистема все еще находится в стабильном состоянии.

Ситуация по данным на вторник, 11 октября

Около 8:00 утра в Киеве и ряде других центральных и восточных регионах Украины вновь объявили воздушную тревогу. О необходимости отправиться в укрытия граждан предупредили в Хмельницкой, Харьковской, Сумской, Винницкой областях и в Кривом Роге (Днепропетровская область). В западных областях — Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровненской, Тернопольской, Ивано-Франковской — тревогу не объявляли. Однако уже менее чем через час она была объявлена на всей территории страны.

Почти сразу власти нескольких регионов и СМИ начали сообщать о звуках взрывов и о работе систем противоракетной обороны. По данным на 12:30 мск, такие сообщения поступили из десяти областей Украины.

В Винницкой области «есть попадания», сообщил глава обладминистрации Сергей Борзов. Администрация города Ладыжина сообщила о повреждении энергетического оборудования на местной ТЭС.

области «есть попадания», сообщил глава обладминистрации Сергей Борзов. Администрация города Ладыжина сообщила о повреждении энергетического оборудования на местной ТЭС. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил в телеграм-канале о взрывах и проблемах с электроэнергией в городе. Глава администрации Львовской области Максим Козицкий заявил, что, по предварительным данным, нанесен удар по объекту энергетики региона.

области Максим Козицкий заявил, что, по предварительным данным, нанесен удар по объекту энергетики региона. В Хмельницкой области слышны взрывы, работает ПВО, сообщил глава региона Сергей Гамалий. Он призвал жителей оставаться в укрытиях.

области слышны взрывы, работает ПВО, сообщил глава региона Сергей Гамалий. Он призвал жителей оставаться в укрытиях. Глава Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что в регионе работает ПВО.

области Алексей Кулеба сообщил, что в регионе работает ПВО. О работе ПВО заявил также глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким.

обладминистрации Виталий Ким. О взрывах в Одесской области сообщили «Страна.ua» и УНИАН.

сообщили «Страна.ua» и УНИАН. В Ровенской области и Кривом Роге ( Днепропетровская область ) также были слышны взрывы, сообщило издание «Фокус». Глава Кривого Рога Александр Вилкул в телеграм-канале попросил жителей пройти в укрытия, позднее он написал, что в городе был слышен взрыв из-за «сбитой ракеты».

и Кривом Роге ( ) также были слышны взрывы, сообщило издание «Фокус». Глава Кривого Рога Александр Вилкул в телеграм-канале попросил жителей пройти в укрытия, позднее он написал, что в городе был слышен взрыв из-за «сбитой ракеты». Поступали сообщения о взрывах в Запорожской области Украины. О взрывах в городе Запорожье (его контролирует украинская сторона. — РБК) сообщил член администрации Запорожской области России Владимир Рогов.

Украины. О взрывах в городе Запорожье (его контролирует украинская сторона. — РБК) сообщил член администрации Запорожской области России Владимир Рогов. Глава Ивано-Франковской области Светлана Онищук заявила об ударах по критической инфраструктуре.

После полудня Министерство обороны России подтвердило, что военные продолжили во вторник «нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины». «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорилось в сообщении оборонного ведомства.

Украинские железные дороги сообщили о задержке половины поездов утром 11 октября, однако движение не приостанавливалось. Железнодорожные вокзалы и электрички работали в нормальном режиме.

Власти Киева утром сообщили, что из-за повреждений критически важной инфраструктуры в Киеве и области вводят веерные отключения электроэнергии. Ожидается, что продолжительность отключений не превысит четырех часов.

В Приморском районе Одессы пропало электричество, сообщил спикер администрации Сергей Братчук. «Отсутствие электроснабжения в Приморском районе города связано с проведением ремонтных работ», — заявил он, отметив, что электроснабжение восстановят в период с 18:00 до 22:00.

Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил, что в регионе при ударе повреждена энергетическая инфраструктура, есть серьезные разрушения, многие населенные пункты остались без света. В области введен режим тотальной экономии энергии, энергетики восстанавливают поврежденное оборудование.

Руководитель Винницкой области Сергей Борзов написал в телеграмме, что пострадали два объекта критической энергетической инфраструктуры (в том числе Ладыжинская ТЭС), ранены три человека.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что после удара во вторник 30% города остается без света, вода подается с перебоями. При этом, как отметил мэр, после взрывов накануне к утру удалось восстановить подачу электричества и воды, а также запустить общественный транспорт. Восстановительные работы начнутся после отбоя воздушной тревоги.

Львовский губернатор Максим Козицкий в середине дня уточнил, что 11 октября на двух энергетических объектах во Львове и области произошли три взрыва, в результате возможны перебои с электричеством. Позднее Козицкий отметил, что всего за два дня повреждения получили четыре электрические подстанции Львовской области.

В Черкасской области Украины начались веерные отключения электроэнергии, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил к концу дня, что в городе не планируют проводить отключений электроснабжения, так как состояние сетей стабилизировалось. «На сегодняшний день, согласно моей информации, мы уже стабилизировали ситуацию, и на сегодняшний день никаких отключений уже не будет», — сказал он во время национального телемарафона.

Вместе с тем, по словам Кличко, был составлен график отключений для возможного применения при необходимости балансировки энергосистемы по решению главного диспетчера «Укрэнерго». Отключения не затронут объекты критической инфраструктуры: медучреждений и предприятий жизнеобеспечения города.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вечером 11 октября попросил жителей страны ограничить потребление электроэнергии до 23:00 вторника и заявил, что энергоснабжение восстановлено в большинстве регионов. «Уже сейчас энергетикам и спасателям удалось возобновить электроснабжение в большинстве регионов. В 3,8 тыс. населенных пунктов вернулся свет. Стабилизированы поставки электричества в западных областях, практически полностью подключены Харьков и Харьковская область», — написал он в «Телеграм».

По словам Шмыгаля, восстановительные работы продолжаются в центральных регионах Киева, их планируется завершить в течение нескольких дней. Также премьер рассказал, что 10 октября украинцы по всей стране снизили потребление электроэнергии в среднем на 10%.

Удары по инфраструктуре Украины 10 октября Киев и область

Утром в Шевченковском районе в центре города произошло несколько взрывов, сообщил мэр Виталий Кличко. Жителей города попросили пройти в укрытия, центральные улицы перекрыты правоохранителями. По словам Кличко, произошло «несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города, есть пострадавшие».

Одна из ракет упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской, неподалеку находятся Академия наук Украины и административные здания, а дальше — офис СБУ.

Метро Киева было остановлено и работало как укрытие. Жителей области попросили не приезжать в столицу без острой необходимости. В 12:50 Кличко сообщил, что движение на всех линиях метро возобновили.

В здании Центрального вокзала Киева повреждены окна, сам он работает.

В трех районах области «прилеты, удары совершены по критической и гражданской инфраструктуре», сообщил глава обладминистрации Алексей Кулеба. В регионе работала ПВО.

Во время взрывов пострадало здание, где находится визовый отдел консульства Германии. Однако, как сообщает Bild cо ссылкой на пресс-секретаря МИДа, людей там уже несколько месяцев не обслуживают и сотрудников в тот момент на месте не было.

Воздушная тревога в Киеве была снята в 12:24 (совпадает с московским), она действовала 5 часов 37 минут.

По словам Кличко, частично ограничено электроснабжение промышленных клиентов и части бытовых клиентов Киева и всей области.

Львовская область

В регионе также работала ПВО, власти «зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры», в регионе была объявлена воздушная тревога, сообщил глава региона Максим Козицкий.

По словам мэра Львова Андрея Садового, в городе «зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры», в городе наблюдаются перебои с мобильной связью, часть города осталась без электроэнергии, в связи с этим не работают городские ТЭЦ. Школьников перевели на дистанционную учебу.

Заммэра Львова Андрей Москаленко сообщил, что около 90% города осталось без света, не ходили трамваи и троллейбусы. Кроме того, во Львове пропала горячая вода, были проблемы с мобильной связью.

Львов, Украина (Фото: Павел Паламарчук / Reuters)

Харьковская область

В областном центре были слышны взрывы, жителей попросили оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, сообщил глава региона Олег Синегубов.

Харьков оказался полностью обесточен, был поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил глава города Игорь Терехов.

Метро и наземный транспорт Харькова встали.

Хмельницкая область

В регионе были слышны взрывы, работала ПВО, сообщил глава администрации Сергей Гамалий. По его словам, есть информация об «ударах по объектам инфраструктуры области», в регионе перебои со снабжением электроэнергией. Мэр Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что «в результате массированных ракетных обстрелов» был поврежден один из объектов критической инфраструктуры.

Хмельницкий остался без электричества и водоснабжения, не работал транспорт.

Житомирская область

По энергетической инфраструктуре региона «нанесены удары», часть потребителей перевели на резервные источники питания, сообщил глава обладминистрации Виталий Бунечко.

Днепропетровская область

По словам главы региона Валентина Резниченко, произошла «массированная ракетная атака на область».

В Кривом Роге работала ПВО, в двух районах города пропали электричество и вода из-за разрушения объекта критической инфраструктуры, сообщил мэр Александр Вилкул.

Вечером Вилкул сообщил о новых взрывах в Кривом Роге.

Сумская область

Взрыв произошел в Конотопе, во всех районах области перебои со светом, из-за этого возникли проблемы с водоснабжением, сообщил глава обладминистрации Дмитрий Живицкий. По его словам, «в Конотопе прилет двух ракет по объекту инфраструктуры, есть раненые».

Ивано-Франковская область

Глава обладминистрации Светлана Онищук сообщила об «ударах по объектам критической инфраструктуры в области».

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинков сообщил, что весь транспорт в городе остановили, предприятия попросили до конца дня работать онлайн.

Полтавская область

В Кременчугском районе нанесено «три удара по объектам критической инфраструктуры», сообщил глава региона Дмитрий Лунин.

Вечером Лунин сообщил о том, что над районом Кременчуга были сбиты две ракеты.

На всей территории области наблюдаются перебои со светом и водой, в частности в Полтаве.

Учебные заведения в регионе перевели на дистанционный режим работы.

Ровенская область

В регионе работает ПВО, школьников перевели на дистанционный режим обучения, сообщил глава администрации Виталий Коваль.

Одесская область

Вечером 10 октября агентство «РИА Новости» со ссылкой на местных жителей сообщило о взрывах на военном полигоне в Одесской области в районе села Маяки на границе с Молдавией.

Транспорт, электричество и связь

Одной из целей обстрелов стала энергетическая инфраструктура Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский. «Энергообъекты — по всей стране. Киевская и Хмельницкая [области], Львов и Днепр, Винница, Франковщина, Запорожье, Сумщина, Харьковщина, Житомирщина, Кировоградщина, юг», — сказал Зеленский на видео, снятом во дворе его офиса на Банковой улице в Киеве.

По состоянию на 18:40 мск в 12 регионах Украины и Киеве повреждены важные инфраструктурные объекты. По данным ГСЧС Украины, частично нарушена подача электроэнергии в Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Тернопольской областях, а также в Киеве.

«Укрэнерго» предупредило о возможных перебоях с электропитанием.

Украинские железные дороги сообщили о повреждении контактной сети, из-за чего возможны задержки поездов западного направления. Железнодорожные вокзалы страны работают штатно.

По данным «Укрзализныци», 38 поездов дальнего следования выбились из графика. Пригородные поезда во Львовской, Харьковской областях и из Конотопа ходят с задержками из-за отключения контактной сети.

Сервис NetBloks разместил в «Твиттере» сообщение о сбоях в работе интернета по всей Украине. Самые большие проблемы в Хмельницкой области, там интернет работал только на 33%.

Погранслужба Украины предупредила, что из-за «обстрелов и повреждения объектов критической инфраструктуры на западе Украины в работе пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдавией возможны перебои».

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко попросил украинцев в период с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии во избежание критической нагрузки на электросети.

В ночь на 11 октября состоялся телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Американский президент пообещал поставлять на Украину современные системы ПВО.

На 12:55 утра понедельника воздушную тревогу отменили во всех регионах Украины, сообщило издание «Страна». Однако около 18:00 сирены воздушной тревоги сработали в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Киевской областях.

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза заявил, что «сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генштаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины». Он предупредил, что в случае продолжения попыток терактов ответы России будут жесткими и «по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых для России».

По последним данным Службы по чрезвычайным ситуациям Украины, погибли 14 человек, ранены 97 человек. По состоянию на 21:00 10 октября в результате ракетных обстрелов оставались обесточенными 1 тыс. 307 населенных пунктов Украины, из них 13 в Киевской области, 353 в Львовской области, 766 в Сумской области, 169 в Тернопольской области, 6 в Хмельницкой области.