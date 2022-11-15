Взрывы и отключение электричества на территории Украины. Карта

15 ноября украинские власти сообщили о ракетных ударах почти по всей территории страны. Из-за повреждений объектов инфраструктуры в регионах нарушилось электроснабжение. В каких регионах сообщали о проблемах — на карте РБК

Днем 15 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил об обстреле столицы. Позднее в этот же день о взрывах или работе ПВО сообщили главы других регионов страны.

Из-за массированного ракетного удара по всей территории страны началось экстренное отключение света. По сообщению Виталия Кличко, в Киеве без света осталось не менее половины клиентов. Мэр Львова заявил, что света нет в 80% города, а из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена подача тепла и горячей воды нет. Мэр Харькова сообщил о проблемах с энергоснабжением, а также о нарушении работы наземного электротранспорта и метро.

Владимир Зеленский заявил, что в стране зафиксировано 85 ракетных ударов, преимущественно — по энергетической инфраструктуре.