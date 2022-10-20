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Зеленский заявил, что Киев не заказывал теракт на Крымском мосту

Зеленский: Украина не заказывала теракт на Крымском мосту
Украинские власти впервые ответили на вопрос об ответственных за взрыв на Крымском мосту. По словам Зеленского, насколько ему известно, Киев к этому непричастен. Москва организаторами считает спецслужбы Украины
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, «насколько ему известно», Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту.

«Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно», — сказал он в интервью канадскому телеканалу CTV.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября. На нем подорвали грузовик со взрывчаткой. В результате ЧП погибли четыре человека, частично обрушились два автомобильных пролета. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о терроризме, арестованы восемь человек — пятеро россиян и трое граждан Армении и Украины.

Ответственность за случившееся никто на себя не взял. Президент России Владимир Путин заявил, что теракт организовали спецслужбы Украины. Как уточнили в ФСБ России, речь идет о Главном управлении разведки Минобороны Украины, лично его руководителе Кирилле Буданове, а также сотрудниках и агентуре ведомства. О причастности Киева к взрыву также сообщала со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника газета The New York Times.

По версии российского следствия, бомбу замаскировали под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. В начале августа груз отправили из порта Одессы в Болгарию, затем в Грузию, а оттуда — в Армению, где груз растаможили по правилам ЕврАзЭС. Далее его отправили через пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе в Армавир, а оттуда — в Симферополь, сообщила ФСБ.

Украинские власти официально вопрос об ответственных за взрыв на Крымском мосту не комментировали. Между тем после случившегося советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter: «Крым, мост, начало».

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После взрыва на Крымском мосту российские военные нанесли массированные ракетные удары по объектам инфраструктуры на Украине. Как сообщало Минобороны, целями являются объекты систем военного управления, связи и энергетики. К 19 октября на Украине были повреждены 40% объектов энергетической инфраструктуры, заявил Зеленский.

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Владимир Зеленский Украина теракт Крымский мост Военная операция на Украине

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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