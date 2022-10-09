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Путин назвал спецслужбы Украины исполнителями теракта на Крымском мосту

Путин: авторы и заказчики теракта на Крымском мосту — спецслужбы Украины
Президент подчеркнул, что целью было уничтожение объекта критически важной гражданской инфраструктуры. Глава СК Бастрыкин также сообщил, что подозреваемые уже установлены

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Сотрудникам ФСБ удалось установить подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин на встрече с президентом Владимиром Путиным, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел взрыв, — это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Кроме того, установлены перевозчики, лица, который участвовали в организации движения <...>. С помощью сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт», — сообщил Бастрыкин. По его словам, в подготовке помогали граждане зарубежных государств.

Он подчеркнул, что взрыв на Крымском мосту, «безусловно, носит террористический характер, это акт терроризма». Глава СК отметил, что первоначальные данные расследования позволяют говорить о том, что взрыв организовали украинские спецслужбы. Их целью было «уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры».

«Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации, — согласился Путин. — Авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины».

Взрыв фуры на Крымском мосту произошел рано утром 8 октября. Из-за взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в это время проходил по железнодорожным путям моста. В результате погибли три человека, а также обрушилось два автомобильных пролета.

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Движение по мосту было приостановлено, его планировалось заменить паромами через пролив. К вечеру 8 октября движение по мосту начали возобновлять. По уцелевшей автомобильной нитке запустили реверсивное движение по одной полосе, всех проезжающих по мосту досматривали. Днем 9 октября стало известно, что движение запустили по двум полосам.

В итоге на паромную переправу переориентировали только автобусы и грузовики, она начала работать 9 октября.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Владимир Путин Александр Бастрыкин Крымский мост теракт Украина
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