Кадыров назвал условия мира с Украиной и план на случай их невыполнения

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 62,63 (+0,47) Инвестиции, 16:34
Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 60,31 (-0,09) Инвестиции, 16:34
Взрывы и отключения энергоснабжения в городах Украины. Главное Политика, 20:58
Трансплант-игры: какой стала жизнь людей, переживших пересадку органов Партнерский проект, 20:57
В Москве повысят стоимость проезда по «Тройке» Общество, 20:57
Работал в McDonald’s и выжил в катастрофе. 7 фактов о Джеффе Безосе Life, 20:49
Глава офиса Зеленского назвал удары по Киеву ответом на речь Зеленского Политика, 20:46
Медведев предупредил о возможном изъятии имущества иностранных инвесторов Политика, 20:46
Агент Лунева рассказал об отказе «Байера» отпустить российского голкипера Спорт, 20:39
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Когда электрокары заменят машины с ДВС и при чем здесь литий и никель РБК и Норникель, 20:34
Взрывы и отключение электричества на территории Украины. Карта Политика, 20:19
В зоне воздушной тревоги на Украине осталась только Харьковская область Политика, 20:17
Кадыров назвал условия мира с Украиной и план на случай их невыполнения Политика, 20:17
Бьюти-рутина после 35: косметологические процедуры и манипуляции РБК и Вирсавия, 20:11
Столичный метрополитен анонсировал изменение тарифов ниже уровня инфляции Город, 20:09
В Москве начался снегопад. Фоторепортаж Life, 20:09
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Кадыров назвал условия мира с Украиной и план на случай их невыполнения

Глава Чечни Кадыров назвал смешными условия президента Украины Зеленского для переговоров
Зеленский ранее представил «формулу мира» из десяти пунктов, а также заявил, что Россия должна вывести войска из Украины. Кадыров назвал только два условия: признание новых регионов и выдача или суд на «шайтанами»
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Министерство культуры РФ)

Президент Украины Владимир Зеленский представил «смешные» условия для мирных переговоров, Киев находится не в том положении, «чтобы диктовать условия», заявил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он выдвинул свои условия, по его словам, они «гораздо реалистичнее».

«Признание ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя российскими; выдача всех фашистских преступников и шайтанов, ответственных за зверства над русскоязычным населением, или официальный суд над ними и заслуженное ограничение свободы», — написал Кадыров.

Глава Чечни предупредил, что «если вдруг случится невозможное и СВО закончится без соблюдения этих условий», то добровольцы из республики, в том числе и сам Кадыров, «заставят ответить бандеровских фашистов и шайтанов за каждую каплю крови».

Кроме того, руководитель региона подчеркнул, что нельзя дать Западу «развалить» Россию, и если украинцы не смогут «пнуть пинком натовских военных из страны», то это сделают российские военные.

Зеленский представил свои условия на саммите G20 в Индонезии 15 октября. Он заявил, что Россия должна вывести войска с территории Украины, а страны мира — создать новую архитектуру безопасности в рамках соглашения под названием Kyiv security compact (Киевский договор о безопасности). «Формула мира», по словам Зеленского, должна включать десять пунктов:

Читайте на РБК Pro
На рынке труда закончилась «старая нормальность». Подводим итоги-2022
Четыре способа снизить коррупцию в компании
Как коучи зарабатывают на идее икигай, о которой не слышали в Японии
Выживет сильнейший или дружелюбный? Как опыт с лисами помог с ответом
  • радиационная и ядерная безопасность;
  • продовольственная безопасность;
  • энергетическая безопасность;
  • освобождение всех пленных и депортированных;
  • выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;
  • вывод российских войск и прекращение боевых действий;
  • возвращение справедливости;
  • противодействие экоциду (уничтожению флоры и фауны);
  • недопущение эскалации;
  • фиксация окончания конфликта.

Украинский лидер также подтвердил, что подписание новых минских соглашений (они регулировали прекращение конфликта 2014–2015 годов на юго-востоке Украины) невозможно, так как это могло бы дать России время переждать и накопить силы.

В Кремле сообщили, что заявление Зеленского о «Минске» «абсолютно подтверждает» отказ Киева от переговоров. Накануне, 14 ноября, президент Украины в Херсоне заявил, что в Киеве «готовы к миру», но для всей страны.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Рамзан Кадыров Украина мирные переговоры
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Кремль заявил, что Украина «не может и не хочет вести переговоры»
Политика
Лавров счел нереалистичными условия Украины для начала переговоров
Политика
Зеленский предложил обмен пленными с Россией «всех на всех»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter