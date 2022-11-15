Кадыров назвал условия мира с Украиной и план на случай их невыполнения

Зеленский ранее представил «формулу мира» из десяти пунктов, а также заявил, что Россия должна вывести войска из Украины. Кадыров назвал только два условия: признание новых регионов и выдача или суд на «шайтанами»

Рамзан Кадыров (Фото: Министерство культуры РФ)

Президент Украины Владимир Зеленский представил «смешные» условия для мирных переговоров, Киев находится не в том положении, «чтобы диктовать условия», заявил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он выдвинул свои условия, по его словам, они «гораздо реалистичнее».

«Признание ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсона, Крыма и Севастополя российскими; выдача всех фашистских преступников и шайтанов, ответственных за зверства над русскоязычным населением, или официальный суд над ними и заслуженное ограничение свободы», — написал Кадыров.

Глава Чечни предупредил, что «если вдруг случится невозможное и СВО закончится без соблюдения этих условий», то добровольцы из республики, в том числе и сам Кадыров, «заставят ответить бандеровских фашистов и шайтанов за каждую каплю крови».

Кроме того, руководитель региона подчеркнул, что нельзя дать Западу «развалить» Россию, и если украинцы не смогут «пнуть пинком натовских военных из страны», то это сделают российские военные.

Зеленский представил свои условия на саммите G20 в Индонезии 15 октября. Он заявил, что Россия должна вывести войска с территории Украины, а страны мира — создать новую архитектуру безопасности в рамках соглашения под названием Kyiv security compact (Киевский договор о безопасности). «Формула мира», по словам Зеленского, должна включать десять пунктов:

радиационная и ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

энергетическая безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных;

выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости;

противодействие экоциду (уничтожению флоры и фауны);

недопущение эскалации;

фиксация окончания конфликта.

Украинский лидер также подтвердил, что подписание новых минских соглашений (они регулировали прекращение конфликта 2014–2015 годов на юго-востоке Украины) невозможно, так как это могло бы дать России время переждать и накопить силы.

В Кремле сообщили, что заявление Зеленского о «Минске» «абсолютно подтверждает» отказ Киева от переговоров. Накануне, 14 ноября, президент Украины в Херсоне заявил, что в Киеве «готовы к миру», но для всей страны.