В Киеве предупредили о «самой сложной» зиме за период независимости

Для стабилизации энергосистемы необходимо сократить потребление на 20%, уже достигнут уровень в 10%, рассказал министр энергетики Галущенко. По его мнению, Украина столкнется с самым сложным зимним периодом как минимум за 30 лет

Фото: Carl Court / Getty Images

Ракетные удары за последние полторы недели вывели из строя около 30% электростанций, «и этот процент растет», но оборудования для ремонта не хватает, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Spiegel.

«Мы делаем все, чтобы обеспечить доступ к электроэнергии и теплу. Эта зима будет чрезвычайно сложной, самой сложной за всю историю нашей независимости», — сообщил глава украинского Минэнерго.

К этому времени восстановлено энергоснабжение в более чем 4 тыс. населенных пунктах, прорабатываются сценарии реагирования в схожих ситуациях на будущее, продолжил он. Министр отметил, что при этом потребление энергии уже удалось сократить на 10%, а Германия направила на Украину оборудование для ремонта, генераторы, трансформаторы и другую помощь.

«В свете масштабных ракетных атак мы нуждаемся в продолжении [поддержки], даже в бòльших количествах. <...> Украина нуждается в системах ПВО для защиты энергетических объектов от российских ракет и дронов», — подчеркнул министр.

Галущенко отмечал, что добровольное сокращение потребления электроэнергии на 20% поможет стабилизовать работу украинской энергосистемы. Он указал, что «атаки продолжаются, система нуждается в большой разгрузке».

Российские войска нанесли удар по энергетическим объектам на Украине 10 октября, после этого на всей территории страны каждый день объявлялась воздушная тревога. Повреждения критически важной инфраструктуры привели к веерным отключениям в Киеве и регионах.

Украина после ударов прекратила экспорт электроэнергии для стабилизации ситуации, страна поставляла ее в Польшу, Молдавию и некоторые страны ЕС. В Киеве подчеркнули, что обязательства исполнялись, даже несмотря на отключение Запорожской АЭС.