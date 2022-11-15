Воздушную тревогу объявили на юге и востоке Украины

Фото: Carl Court / Getty Images

Воздушная тревога объявлена в южных и восточных областях Украины. Об этом сообщает «Страна».

Издание публикует карту, согласно которой сигналы тревоги прозвучали в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Ранее сегодня тревогу несколько раз на непродолжительное время объявляли в Харьковской области.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с 10 октября, когда Россия нанесла массированный удар по украинской территории. За два дня до этого на Крымском мосту взорвался грузовик, Россия обвинила в организации взрыва украинские спецслужбы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, насколько ему известно, Киев не заказывал теракт на Крымском мосту.

С тех пор Минобороны не раз отчитывалось об ударах по системам военного управления и энергетики Украины. Были повреждены энергетические объекты, во многих регионах страны есть проблемы с электроснабжением. К началу ноября было повреждено 40% энергетической инфраструктуры — в первую очередь теплоэлектростанции, теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции.