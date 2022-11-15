Офис Зеленского после взрывов назвал ситуацию с энергетикой критической

В городах Украины произошли вынужденные отключения электричества. По словам замглавы офиса президента, это необходимо, чтобы сбалансировать энергосистему, пострадавшую после новых российских ракетных ударов

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На Украине сложилась критическая ситуация с энергетикой после ударов по объектам инфраструктуры, сообщил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале

«Ситуация критическая. <...> В столице ситуация крайне тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений. «Укрэнерго» вынуждена начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избежания аварий на оборудовании», — написал Тимошенко.

Во вторник, 15 ноября, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, после которой прозвучали взрывы. Также в стране начались экстренные отключения электричества, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, в столице Украины без света осталась половина жителей города. В Харькове остановили работу метро после взрывов.

В Житомире полностью пропало электричество, сообщил мэр города Сергей Сухомлин. Мэр Львова Андрей Садовой также заявил о взрывах в городе, после чего он был частично обесточен. Во Львовской области нанесен удар по объекту энергетической инфраструктуры, уточнил глава областной администрации Максим Козицкий. Также, по его словам, начались проблемы с работой мобильных операторов.

Вслед за Украиной проблемы со светом начались в Молдавии и Приднестровье. Отключение затронуло и столицу Молдавии Кишинев.