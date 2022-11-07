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В Киеве ввели аварийные отключения электричества

В Киеве из-за дефицита электричества ввели аварийные отключения
Об отключениях в Киеве и семи областях Украины 6 ноября предупреждала компания «Укрэнерго». Плановые и аварийные отключения электричества проводятся из-за повреждения энергетических объектов в результате российских ударов
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

«Укрэнерго» решила провести экстренные отключения электричества в Киеве, сообщается в телеграм-канале энергетической компании ДТЭК.

«Из-за роста потребления в Киеве сегодня, 7 ноября, НЭК «Укрэнерго» распорядилось о проведении экстренных отключений», — говорится в сообщении.

Накануне вечером «Укрэнерго» спрогнозировала дефицит в энергосистеме и допустила отключения в Киеве, Киевской области и еще шести регионах Украины, чтобы уменьшить потребление электричества на 30%. Глава компании Yasno Сергей Коваленко прогнозировал на 7 ноября дефицит на 32% выше, чем говорится в графике. «Это много и это форс-мажор. Поэтому придется прибегать к аварийным отключениям», — предупредил Коваленко.

Российские военные с 10 октября нанесли серию ударов по энергетическим объектам Украины. Атаки начались после взрыва на Крымском мосту, организаторами которого президент Владимир Путин назвал украинские спецслужбы.

Масштабы повреждений инфраструктуры Минэнерго Украины оценивало в 30–40%. После серии ударов в большинстве украинских регионов наблюдаются проблемы с электричеством. Из-за этого вводятся плановые отключения по графикам, которые публикуют энергокомпании.

Как указывает «Укрэнерго», графики почасовых отключений в отдельных областях действуют до тех пор, пока диспетчер в той или иной области не зафиксирует резкое увеличение потребления электроэнергии. «Чтобы уберечь электросети от дополнительных аварий, он принимает решение о применении экстренных мер, то есть графиков аварийных отключений (ГАО) на территории области. Когда чрезмерное потребление и угроза перегрузки сетей проходят, вместо ГАО продолжают действовать графики почасовых отключений (ГПО)», — пояснили в компании.

По мнению главы правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, длительное отсутствие электроснабжения может привести к гуманитарному кризису на Украине.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Киев Украина электричество ДТЭК
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