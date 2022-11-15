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Военная операция на Украине ,  
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Кличко сообщил о взрывах и работе ПВО в Киеве

Мэр Киева Кличко сообщил о трех взрывах в городе
Киевский мэр заявил о «попадании» в Печерском районе. Украинские СМИ также сообщили о срабатывании ПВО в Одесской и Сумской областях. Воздушная тревога объявлена во всех регионах страны
Виталий Кличко
Виталий Кличко (Фото: John Moore / Getty Images)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в своем телеграм-канале о взрывах и срабатывании ПВО в городе, назвав случившееся «атакой на столицу».

«В Печерском районе попадание», — написал Кличко, пообещав впоследствии представить подробную информацию.

Мэр заявил, что, по предварительным данным, попадание было в два жилых дома в Печерском районе. По словам Кличко, на месте работают медики и спасатели.

Спустя несколько минут киевский мэр сообщил в телеграм-канале о еще одном взрыве. «Еще одно попадание в Печерском районе», — написал он.

О взрывах в Киеве сообщали, в частности, информационное агентство УНИАН и новостной портал «Укринформ». Украинская ПВО, по данным агентства, сработала также в Одесской и Сумской областях.

Находящийся в Киеве корреспондент агентства Reuters также сообщал о взрывах. «Как минимум два взрыва были слышны в Киеве во вторник, можно видеть поднимающийся над городом дым», — цитирует журналиста агентство.

«Укринформ» также отмечает, что ранее глава киевской областной администрации Алексей Кулеба сообщил об угрозе ракетного обстрела области и попросил местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Незадолго до взрывов сообщалось об объявлении воздушной тревоги во всех областях Украины, ранее во вторник ее объявляли на юге и востоке страны.

Издание «Страна» сообщило также о звуках взрывов в Кривом Роге, Черкасской и Хмельницкой областях. УНИАН пишет о срабатывании ПВО в Полтавской, Винницкой и Николаевской областях.

Сигналы воздушной тревоги звучат на Украине регулярно с 10 октября, после того как Россия нанесла массированный удар по украинской территории. За два дня до этого удара на Крымском мосту взорвался грузовик, Россия обвинила в организации взрыва украинские спецслужбы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, комментируя обвинения, что в Киеве не заказывали теракт на Крымском мосту.

После этого Минобороны не раз сообщало об ударах по системам военного управления и энергетики Украины. Были повреждены энергетические объекты, во многих регионах страны продолжаются проблемы с электроснабжением. К началу ноября было повреждено 40% энергетической инфраструктуры — в первую очередь теплоэлектростанции, теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции.

14 ноября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о ракетном обстреле города. Он заявил, что повреждения получил промышленный объект в Индустриальном районе Харькова.

Глава военной администрации Винницкой области Сергей Борзов сообщал 11 ноября о попадании снаряда в объект критической инфраструктуры на территории региона.

Украинские власти после ударов заявляли о перебоях с подачей электроэнергии, во многих регионах страны ограничили потребление электроэнергии. В Киеве 7 ноября ввели аварийные отключения электричества. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» допускала, что к похожим ограничениям придется прибегнуть и в других регионах. В украинском Минэнерго не исключили, что в этих условиях ближайшая зима станет «чрезвычайно сложной, самой сложной за всю историю нашей независимости».

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Украина Киев взрывы спецоперация
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