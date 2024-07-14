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Выборы президента США ,  
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Покушение на Трампа. Главное

Главные факты о покушении на экс-президента США Дональда Трампа
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Выборы президента США
Напавшего на Трампа застрелили, политик ранен в ухо. Байден созвонился с республиканцем. Что известно — в материале РБК
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

На бывшего президента и потенциального кандидата от республиканцев на ноябрьских выборах Дональда Трампа совершено покушение, когда тот выступал на митинге в Пенсильвании.

Главное к 10:00 мск

  • «В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, потому что услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пробила кожу. Началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ!» — написал позже Трамп в соцсети Truth Social.
  • Погиб один зритель, еще двое человек ранены, все они взрослые мужчины.

Покушение на Трампа. Главное
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  • Действующий президент Джо Байден прервал поездку и вернулся в Белый дом. Он обсудил произошедшее с Трампом, детали их беседы неизвестны. «В Америке нет места такому типу насилия», — подчеркнул Байден в публичном заявлении. Белый дом анонсировал брифинг президента, который состоится 14 июля.
  • Личность стрелка установлена — это 20-летний Томас Мэттью Крукс из пенсильванского района Бетел-Парк, он действовал в одиночку, сообщило ФБР. Согласно записям о статусе избирателей, он числился как республиканец. При этом мужчина в январе 2021 года, когда пост президента занял Байден, пожертвовал $15 организации Progressive Turnout Project, поддерживавшей демократов.

Республиканцы предрекли Трампу победу на выборах из-за покушения
Политика
Дональд Трамп

  • Стрельба велась с крыши сарая приблизительно в 120 м от сцены, откуда выступал Трамп. Она началась через несколько минут после выхода политика на сцену. Прозвучало две очереди выстрелов: сперва пять, затем еще три, следует из результатов анализа New York Times. Один из зрителей рассказал изданию о попытке предупредить полицию о присутствии вооруженного мужчины за несколько минут до атаки на Трампа. На месте нападения нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.
  • Стрелок прежде не попадал в поле зрения полиции. Мужчина окончил школу в 2022 году и в том же году получил премию в $500 от организации по поддержке одаренной молодежи National Math and Science Initiative.

Покушение на Трампа. Главное

  • С соболезнованиями выступили бывший президент Барак Обама, госсекретарь Энтони Блинкен, многие мировые лидеры. «Такому насилию нет оправданий и не должно быть места где-либо в мире. Насилие никогда не должно побеждать», — написал украинский президент Владимир Зеленский. Его французский коллега Эмманюэль Макрон написал: «Это трагедия для наших демократий. Франция разделяет шок и возмущение американского народа». Слова поддержки направили также премьеры Британии Кир Стармер, Австралии Энтони Альбанезе, Канады Джастин Трюдо, Израиля Биньямин Нетаньяху, Венгрии Виктор Орбан, Индии Нарендра Моди и другие.
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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп покушение США
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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Байден Джо

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