Покушение на Трампа. Главное

Главные факты о покушении на экс-президента США Дональда Трампа

Напавшего на Трампа застрелили, политик ранен в ухо. Байден созвонился с республиканцем. Что известно — в материале РБК

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

На бывшего президента и потенциального кандидата от республиканцев на ноябрьских выборах Дональда Трампа совершено покушение, когда тот выступал на митинге в Пенсильвании.

Главное к 10:00 мск

«В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, потому что услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пробила кожу. Началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ!» — написал позже Трамп в соцсети Truth Social.

Погиб один зритель, еще двое человек ранены, все они взрослые мужчины.

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Действующий президент Джо Байден прервал поездку и вернулся в Белый дом. Он обсудил произошедшее с Трампом, детали их беседы неизвестны. «В Америке нет места такому типу насилия», — подчеркнул Байден в публичном заявлении. Белый дом анонсировал брифинг президента, который состоится 14 июля.

Личность стрелка установлена — это 20-летний Томас Мэттью Крукс из пенсильванского района Бетел-Парк, он действовал в одиночку, сообщило ФБР. Согласно записям о статусе избирателей, он числился как республиканец. При этом мужчина в январе 2021 года, когда пост президента занял Байден, пожертвовал $15 организации Progressive Turnout Project, поддерживавшей демократов.

Стрельба велась с крыши сарая приблизительно в 120 м от сцены, откуда выступал Трамп. Она началась через несколько минут после выхода политика на сцену. Прозвучало две очереди выстрелов: сперва пять, затем еще три, следует из результатов анализа New York Times. Один из зрителей рассказал изданию о попытке предупредить полицию о присутствии вооруженного мужчины за несколько минут до атаки на Трампа. На месте нападения нашли полуавтоматическую винтовку AR-15.

Стрелок прежде не попадал в поле зрения полиции. Мужчина окончил школу в 2022 году и в том же году получил премию в $500 от организации по поддержке одаренной молодежи National Math and Science Initiative.