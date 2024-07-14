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Выборы президента США ,  
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В Кремле заявили, что Путин не планирует звонить Трампу после покушения

Песков: у Путина нет планов звонить Трампу после покушения
Сюжет
Выборы президента США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Президент России Владимир Путин не планирует звонить экс-президенту США Дональду Трампу после того, как на него совершили покушение. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

У Пескова спросили, есть ли у Путина планы созвониться с Трампом.

«Насколько я знаю, нет. Нет, таких планов нет», — ответил пресс-секретарь президента.

Он отметил, что всем была очевидна угроза жизни Трампу после множества попыток устранить его с политической арены юридическим путем и дискредитацией. Песков добавил, что Россия всегда осуждала «любые проявления насилия в ходе политической борьбы», и выразил соболезнования пострадавшим и родственникам погибшего при стрельбе.

Кремль связал покушение на Трампа с политической атмосферой в США
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Фото:Brian Snyder / Reuters

Покушение на Трампа произошло во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля, экс-президент был ранен в ухо. Еще два человека пострадали, один был убит.

По данным Федерального бюро расследований (ФБР), стрельбу открыл 20-летний Томас Мэттью Крукс, его мотивы неясны. Крукс жил в Пенсильвании в районе Бетел-Парк и был зарегистрирован как республиканец. Он был застрелен снайперами Секретной службы.

Нападение на Трампа осудили президент США Джо Байден, бывшие американские лидеры Билл Клинтон и Барак Обама, президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, лидер КНР Си Цзиньпин и другие.

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