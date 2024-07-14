Трамп после покушения пообещал остаться стойким и непокорным

Трамп поблагодарил американцев за молитвы и пообещал остаться «стойким в вере» и «непокорным перед лицом зла» после покушения. Он получил пулевое ранение во время предвыборного митинга в Пенсильвании, нападавшего ликвидировали

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп поблагодарил американцев «за их молитвы» после произошедшего покушения, передает Fox News.

«Спасибо всем за ваши мысли и молитвы вчера, поскольку только Бог предотвратил немыслимое», — сказал он.

«Мы не будем бояться, а, наоборот, останемся стойкими в нашей Вере и непокорными перед лицом Зла», — добавил бывший президент США.

«Сейчас как никогда важно, чтобы мы были едины и показали наш истинный американский характер, оставаясь сильными и решительными и не позволяя злу победить. Я искренне люблю нашу страну, люблю вас всех и с нетерпением жду возможности поговорить с нашей Великой Страной на этой неделе из Висконсина», — также сказал он.

13 июля в ходе предвыборного митинга в Пенсильвании 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши сарая, расположенного примерно в 120 м от сцены, где выступал Трамп. Одна из пуль пробила правое ухо политика, погиб один участник мероприятия, еще двое ранены. Нападавший был ликвидирован, он действовал в одиночку, но его мотивы выясняют.

Произошедшее осудили действующий президент США Джо Байден, бывший глава Белого дома Барак Обама и многие мировые лидеры. В Кремле связали покушение на Трампа с политической атмосферой в США, однако не стали давать оценку возможного влияния на легитимность предстоящих выборов.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Формально Байдена и Трампа партии пока не выдвинули в качестве своих кандидатов (съезды пройдут позже), однако ожидается, что именно они станут главными претендентами на этот пост.