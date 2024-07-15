WSJ назвала покушение на Трампа «ошеломляющим провалом» Секретной службы

Конгрессмены призвали изучить действия сотрудников Секретной службы на митинге Трампа и оценить, как они взаимодействовали с местными правоохранительными органами. Поведение стрелка насторожило полицию еще до начала мероприятия

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Неудавшееся покушение на экс-президента США Дональда Трампа — это ошеломляющий провал Секретной службы, который станет для нее самым серьезным кризисом за последние десятилетия, пишет The Wall Street Journal.

Конгресс США проведет слушания по поводу «неоправданных нарушений мер безопасности» на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании. Ряд республиканцев и демократов призвали также изучить действия сотрудников Секретной службы.

В первую очередь, отмечает WSJ, расследование сосредоточится на одном вопросе: как 20-летний стрелок-одиночка смог расположиться с оружием на крыше здания, расположенного в сотне метров от места, где находился Трамп. «Реальность такова, что у Секретной службы просто нет оправдания тому, что она не смогла прикрыть крышу, расположенную в 100 ярдах [примерно 90 м] от места происшествия», — считает бывший заместитель помощника главы ведомства Билл Пикл.

По его словам, следователи оценят, как Секретная служба взаимодействовала с местными правоохранительными органами и использовала технологии, в том числе дроны, для выявления потенциальных угроз.

Секретная служба — подразделение Министерства внутренней безопасности США, в основные задачи которого входят охрана и обеспечение безопасности президента и вице-президента, бывших глав государства и членов их семей и других высокопоставленных чиновников. В преддверии мероприятий с их участием сотрудники службы посещают места их проведения и вместе с правоохранительными органами проверяют меры безопасности.

Как пишет Bloomberg, некоторые чиновники утверждают, что агентство отклонило запросы команды Трампа о предоставлении ему дополнительной защиты. Председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса Джеймс Комер заявил, что «есть много вопросов, и американцы требуют ответов». В Секретной службе обвинения отвергли, заявив, что постоянно оценивают угрозы и «реагируют на них при выполнении своих обязанностей».

Председатель комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер заявил, что его встревожили заявления очевидцев, которые «знали о том, что на крыше находится вооруженный человек, и пытались привлечь внимание полиции, пока президент был на трибуне». CNN передавал, что еще до начала митинга полицейских насторожило поведение стрелка, и эти сведения дошли до Секретной службы. Шериф округа Батлер Майкл Слуп рассказывал, что полиция отреагировала на предупреждения зрителей и начала осматривать территорию, чтобы найти стрелка. Один из офицеров поднялся на крышу, но тогда его заметил и нападавший и навел на него винтовку. Поскольку полицейский не был вооружен, он пригнулся, а стрелок открыл огонь по участникам митинга.

Трамп был ранен в левое ухо. Один из участников предвыборного мероприятия погиб, еще двое получили ранения. Сам политик поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы. Действующий президент Джо Байден поручил ведомству обеспечить полную безопасность Трампа, в том числе перепроверить меры безопасности на съезде республиканцев в Милуоки, куда экс-президент отправился после покушения.

Нападение устроил Томас Мэтью Крукс, который жил с родителями в пригороде Питтсбурга Бетел-Парк и работал в реабилитационном центре. Его ликвидировали сотрудники Секретной службы. По данным ФСБ, Крукс действовал в одиночку, а винтовку ему купил отец. Семья стрелка сотрудничает со следствием.