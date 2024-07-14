Как покушение на Трампа повлияет на президентскую гонку Атака закрепит за республиканцем образ мученика, а фото с поднятым кулаком станет символом выборов

14 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Что известно о нападении и как оно повлияет на исход президентской гонки — в статье РБК

Что известно о покушении на Трампа

Стрельба произошла 13 июля на предвыборном митинге экс-президента в городе Батлер, штат Пенсильвания. Дональд Трамп говорил сторонникам о необходимости усилить безопасность на южной границе США, когда раздались выстрелы, политик схватился за правое ухо и опустился на пол трибуны. Как позднее рассказал на пресс-конференции подполковник полиции штата Пенсильвания Джордж Бивенс, нападавший вел беспорядочный огонь, в результате чего один посетитель погиб и еще один мужчина был тяжело ранен.

В ходе перестрелки Секретная служба ликвидировала стрелка, вооруженного винтовкой AR-15 и находившегося на крыше постройки за пределами площадки мероприятия примерно в 120-150 метрах от сцены. После Трампа эвакуировали и доставили в больницу. Покидая площадку предвыборного мероприятия с окровавленным ухом и в окружении агентов Секретной службы, Трамп вскинул в воздух кулак. Ранним утром воскресенья (по московскому времени), после осмотра врачами, политик прилетел в аэропорт Ньюарк в Нью-Джерси.

Правоохранительные органы США квалифицировали стрельбу как покушение. Через несколько часов после инцидента ФБР раскрыло личность стрелка — им оказался 20-летний житель Бетел-Парка (штат Пенсильвания) Томас Мэттью Крукс. Согласно открытым данным, он был зарегистрирован как республиканец, но в 2021 году сделал небольшое пожертвование в размере $15 в пользу группы, поддерживающей демократов. Его точные мотивы пока неизвестны. ФБР запустило горячую линию и веб-сайт, где американские граждане могут поделиться любой информацией о нападении, включая видео и фото.

Вскоре после покушения с пожеланиями Трампу скорейшего выздоровления и осуждением нападения выступили даже политические оппоненты бывшего президента — лидер демократов в сенате Чак Шумер, бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и даже Джо Байден, спешно покинувший свой загородный дом в Делавэре и отправившийся в Белый дом на экстренное совещание. «В Америке нет места такому насилию — это ненормально, это отвратительно, это одна из причин, по которой мы должны добиться единства нашей нации. Мы не можем допустить, чтобы это происходило. Мы не можем быть такими. Мы не можем мириться с этим», — заявил Байден.

Нападение на Трампа осудил ряд мировых лидеров: премьер-министр Великобритании Кир Стамер, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министра Индии Нарендра Моди, президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и многие другие.

Позднее заявление опубликовал и Дональд Трамп. Он поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы, а также выразил соболезнования семье, чьей близкий погиб в результате стрельбы. «В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, потому что услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пробила кожу. Началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит», — написал он в собственной соцсети Truth Social.

В XXI веке в отношении президентов США неоднократно предпринимались попытки покушений, но все они были неудачными. Так, в 2005 году мужчина бросил гранату в Джорджа Буша-младшего, когда тот выступал на площади в Тбилиси, но она не сработала. А в 2011 году поклонник конспирологических теорий открыл огонь по Белому дому из полуавтоматической винтовки в надежде убить Барака Обаму, но никто не пострадал. Последним президентом США, пострадавшим в результате покушения, был Рональд Рейган: в 1981 году в политика выстрелили шесть раз, когда тот направлялся к своему лимузину после выступления в отеле «Вашингтон Хилтон». Президент США получил тяжелое ранение и провел в больнице почти две недели. Нападениям подвергались и кандидаты в президенты — в 1968 году Роберт Кеннеди, брат убитого пятью годами раньше президента Джона Кеннеди, был застрелен в гостинице «Амбассадор» в Лос-Анджелесе, когда направлялся со встречи со сторонниками на пресс-конференцию. Покушения также неоднократно совершались на конгрессменов США — на Габриэль Гиффордс в 2011 году и Стива Скализа в 2017-м.

Как покушение повлияет на президентскую гонку

Уже завтра, 15 июля, в Милуоки (штат Висконсин) начнется национальная конвенция Республиканской партии, на которой Трампа должны официально выдвинуть в качестве кандидата республиканцев в президенты США. Его предвыборный штаб планирует усилить охрану политика.

Покушению предшествовала череда политических побед Трампа. 27 июня он одержал победу в дебатах с Джо Байденом, что серьезно отразилось на предвыборной кампании последнего: на протяжении уже более двух недель видные члены Демократической партии и ее спонсоры — публично и в частном порядке — призывают президента пересмотреть свое решение об участии в выборах. 1 июля Верховный суд США постановил, что Трамп обладает частичным иммунитетом в отношении действий, совершенных на посту президента (тем самым поставив под вопрос возбужденные против него уголовные дела по обвинению в попытке срыва выборов 2020 года).

Покушение на Трампа «открывает новую мрачную главу в проклятой истории Америки» и должно расцениваться как нападение на демократию и право каждого американца выбирать президента, пишет CNN. Обозреватель издания Стивен Коллинсон отметил, что фото Associated Press, на которой изображен Трамп с окровавленным ухом и щекой и поднятым кулаком на фоне американского флага, пока агенты Секретной службы уводят его со сцены, мгновенно стала «культовой». «Этот образ будет определять напряженную политическую эпоху, каковы бы ни были до сих пор неизвестные политические последствия солнечного вечера, превратившегося в кошмар», — пишет журналист.

Коллинсон отмечает, что и до покушения сторонники Трампа считали его «непобедимым героем», который вынужден сталкиваться с постоянными нападками своих врагов — теперь же этот образ станет еще прочнее. Старший научный сотрудник Мельбурнского королевского технологического университета Эмма Шортис также отмечает в статье в The Conversation, что сделанный в Трампа выстрел мог стать тем моментом, когда он выиграл выборы — еще за четыре месяца до всеобщего голосования.

Такого же мнения придерживается и американист, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов. «Покушение на Дональда Трампа многократно усилит его образ мученика жертвы, и так созданный уголовными делами против него. На республиканских футболках уже можно было увидеть параллели между Трампом и Христом («пострадали за правду»), теперь этот нарратив распространится еще шире и затронет независимых избирателей, за которых и идет борьба. Перед нами с огромной долей вероятности будущий президент США», — пояснил эксперт.

Согласно усредненным данным опросов общественного мнения, собранным проектом 270 to Win по состоянию на 12 июля, Трамп обходит Байдена на 1%. Опрос YouGov за начало июля дает ему преимущество в 3%, а Колледж Эмерсон — 4%.