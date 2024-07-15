ФБР допустило, что покушение на Трампа было «внутренним терроризмом»

ФБР расследует случившееся не только как покушение на убийство, но и как «возможный акт внутреннего терроризма», заявили в спецслужбе. Мотивы стрелявшего — 20-летнего Томаса Мэттью Крукса — до сих пор не определены

Дональд Трамп (в центре) (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Федеральное бюро расследований (ФБР) США рассматривает стрельбу в экс-президента страны Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании как «возможный акт внутреннего терроризма». Об этом заявил исполнительный помощник директора Управления национальной безопасности ФБР Роберт Уэллс, передает The Hill.

Он уточнил, что ведомство расследует случившееся не только как покушение на убийство, но и как «возможный акт внутреннего терроризма».

«Поэтому наше контртеррористическое подразделение и наши уголовные подразделения работают сообща, чтобы определить мотив», — сказал он.

Покушение на Трампа было совершено на митинге в городе Батлер 13 июля. Стрельбу из винтовки открыл 20-летний Томас Мэттью Крукс. Трамп получил ранение в правое ухо, также пострадали двое его сторонников. Один из участников мероприятия, 50-летний пожарный, погиб. Стрелка убили сотрудники Секретной службы. Его мотивы пока не установлены.Расследованием дела занимается ФБР.

По информации ведомства, Крукс действовал в одиночку, винтовку ему купил отец. Политические взгляды мужчины не ясны: он был зарегистрирован как республиканец, однако пожертвовал $15 в комитет политического действия, связанный с Демократической партией. Семья стрелка сотрудничает со следствием.

CNN сообщал, что еще до начала митинга полицейских насторожило поведение стрелка, и эти сведения дошли до Секретной службы. Би-би-си передавал со ссылкой на очевидцев, что те заметили нападавшего заранее и сообщили об этом полиции, однако покушение было совершено. Шериф округа Батлер, где произошла стрельба, Майкл Слуп сказал, что полиция отреагировала на предупреждения зрителей и начала осматривать территорию в поисках стрелка. Один из офицеров поднялся на крышу, но тогда его заметил и нападавший и навел на него винтовку. Поскольку полицейский не был вооружен, он пригнулся, а стрелок отвернулся от него и открыл огонь по участникам митинга, сообщил шериф.

Трамп не стал менять свои планы после покушения и направился в Милуоки (штат Висконсин), где 15 июля открывается съезд Республиканской партии. На мероприятии она должна официально выдвинуть своего кандидата в президенты. Действующий глава государства Джо Байден после случившегося поручил обеспечить предшественнику полную безопасность.