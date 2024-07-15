 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

ФБР допустило, что покушение на Трампа было «внутренним терроризмом»

ФБР расследует покушение на Трампа как акт внутреннего терроризма
Сюжет
Выборы президента США
ФБР расследует случившееся не только как покушение на убийство, но и как «возможный акт внутреннего терроризма», заявили в спецслужбе. Мотивы стрелявшего — 20-летнего Томаса Мэттью Крукса — до сих пор не определены
Дональд Трамп (в центре)
Дональд Трамп (в центре) (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Федеральное бюро расследований (ФБР) США рассматривает стрельбу в экс-президента страны Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании как «возможный акт внутреннего терроризма». Об этом заявил исполнительный помощник директора Управления национальной безопасности ФБР Роберт Уэллс, передает The Hill.

Он уточнил, что ведомство расследует случившееся не только как покушение на убийство, но и как «возможный акт внутреннего терроризма».

«Поэтому наше контртеррористическое подразделение и наши уголовные подразделения работают сообща, чтобы определить мотив», — сказал он.

WSJ назвала покушение на Трампа «ошеломляющим провалом» Секретной службы
Политика
Фото:Jeff Swensen / Getty Images

Покушение на Трампа было совершено на митинге в городе Батлер 13 июля. Стрельбу из винтовки открыл 20-летний Томас Мэттью Крукс. Трамп получил ранение в правое ухо, также пострадали двое его сторонников. Один из участников мероприятия, 50-летний пожарный, погиб. Стрелка убили сотрудники Секретной службы. Его мотивы пока не установлены.Расследованием дела занимается ФБР.

По информации ведомства, Крукс действовал в одиночку, винтовку ему купил отец. Политические взгляды мужчины не ясны: он был зарегистрирован как республиканец, однако пожертвовал $15 в комитет политического действия, связанный с Демократической партией. Семья стрелка сотрудничает со следствием.

CNN сообщал, что еще до начала митинга полицейских насторожило поведение стрелка, и эти сведения дошли до Секретной службы. Би-би-си передавал со ссылкой на очевидцев, что те заметили нападавшего заранее и сообщили об этом полиции, однако покушение было совершено. Шериф округа Батлер, где произошла стрельба, Майкл Слуп сказал, что полиция отреагировала на предупреждения зрителей и начала осматривать территорию в поисках стрелка. Один из офицеров поднялся на крышу, но тогда его заметил и нападавший и навел на него винтовку. Поскольку полицейский не был вооружен, он пригнулся, а стрелок отвернулся от него и открыл огонь по участникам митинга, сообщил шериф.

Покушение на Трампа. Главное
Политика
Дональд Трамп

Трамп не стал менять свои планы после покушения и направился в Милуоки (штат Висконсин), где 15 июля открывается съезд Республиканской партии. На мероприятии она должна официально выдвинуть своего кандидата в президенты. Действующий глава государства Джо Байден после случившегося поручил обеспечить предшественнику полную безопасность.

Российский ракетный комплекс нанес удар по эшелону ВСУ. Видео

Лукашенко поручил отвести белорусские войска от границы с Украиной

В Индии устроили свадьбу на $600 млн с Клинтон, дочкой Трампа и Бибером. Видео

Зеленский выступит перед европейскими лидерами во дворце Бленхейм. Подробности

Покушение на Трампа. Что известно к этому часу – в Telegram РБК

Новый президент Ирана рассказал о своем отношении к России

Трамп выступил с заявлением после покушения

Кадры с Трампом сразу после стрельбы

Конор Макгрегор сообщил, что сделал ставку на испанцев и спрогнозировал счет

Покушение на Трампа попало на видео

Журналисты подали в суд на OpenAI за использование своих текстов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
ФБР Дональд Трамп терроризм США расследование покушение
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
WSJ назвала покушение на Трампа «ошеломляющим провалом» Секретной службы
Политика
Трамп после покушения полностью переписал речь для съезда республиканцев
Политика
В ФБР заявили, что у стрелявшего в Трампа не было психических проблем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 12 июл, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 12 июл, 17:49
«Болеть будем все вместе». Что будет с банками без льготной ипотеки Pro, 08:35
В Орловской области вывели из строя украинский дрон Политика, 08:32
ФБР допустило, что покушение на Трампа было «внутренним терроризмом» Политика, 08:29
Почему искусственный интеллект убивает науку РБК и Сбер, 08:29
Пожар охватил почти 40 построек на базах отдыха под Новороссийском Общество, 08:16
Мигрантов в России призовут не свистеть и не шептаться на родном языке Общество, 08:04
Российские девелоперы потеряли доступ к документации из облака Autodesk Технологии и медиа, 08:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Marca составила список главных разочарований Евро-2024 Спорт, 08:00
Водитель трактора погиб при столкновении с поездом в Хабаровском крае Общество, 07:55
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:35
Самые красивые голы Евро-2024. Видео Спорт, 07:30
Над тремя российскими регионами за ночь сбили 22 дрона Политика, 07:19
Сборная Аргентины в рекордный 16-й раз завоевала Кубок Америки Спорт, 07:12
В очереди перед Крымским мостом скопились 1,2 тыс. машин Общество, 07:11