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«Насилию нет места». Мировые лидеры отреагировали на покушение на Трампа

Орбан, Моди и Боррель осудили покушение на Дональда Трампа
Сюжет
Выборы президента США
В результате покушения Трамп получил ранение уха, один зритель погиб, еще двое ранены. Стрелка убили сотрудники Секретной службы. Лидеры разных стран осудили нападение и пожелали выздоровления экс-президенту США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

13 июля на бывшего президента США и вероятного кандидата от республиканцев на ноябрьских выборах Дональда Трампа было совершено покушение, когда тот выступал на митинге в Батлере в штате Пенсильвания. Пуля пробила верхнюю часть правого уха экс-президента. В результате стрельбы погиб один зритель, еще двое человек ранены. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы.

  • После этого президент США Джо Байден выступил с заявлением, на котором заявил, что вся страна должна осудить покушение. «В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить его», — сказал он.
  • Вице-президент Камала Харрис также осудила насилие и выразила благодарность сотрудникам Секретной службы.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон пожелал Трампу скорейшего выздоровления. Политик осудил стрельбу.
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал Трампа после покушения. «Мои мысли и молитвы сейчас с президентом Дональдом Трампом в эти темные часы», — написал он на своей странице в X (ранее Twitter).
  • Президент Аргентины Хавьер Милей в X обвинил «международных левых» в попытке дестабилизировать демократию и заявил, что надеется на «скорейшее выздоровление» Трампа и на то, что предстоящие выборы в США «пройдут справедливо, мирно и демократично».
  • Премьер Израилья Биньямин Нетаньяху в X сказал, что был шокирован атакой. «Мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление», — написал он.
  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что «глубоко обеспокоен нападением на моего друга, бывшего президента Дональда Трампа». Он решительно осудил покушение и пожелал Трампу выздоровления. «Наши мысли и молитвы с семьей погибшего, ранеными и американским народом», — сказал он.

«Насилию нет места». Мировые лидеры отреагировали на покушение на Трампа
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  • Премьер-министр Японии Фумио Кисида, осудив атаки по политическим мотивам, заявил, что «мы должны решительно противостоять любой форме насилия, бросающей вызов демократии».
  • Британский премьер Кир Стармер заявил, что он потрясен шокирующими сценами на митинге и передал экс-президенту США и его семье наилучшие пожелания. «Политическому насилию в любой форме нет места в наших обществах, и мои мысли со всеми жертвами этого нападения», — сказал он.
  • Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также осудил нападение. «Мы снова становимся свидетелями неприемлемых актов насилия в отношении политических представителей», — написал он.
  • Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе рассказала, что покушение было «непростительной атакой на демократические ценности, которые разделяют австралийцы и американцы, и на свободу, которой мы дорожим».
  • Президент Тайваня Лай Циндэ также пожелал скорейшего выздоровления Трампу и принес соболезнования жертвам этого нападения.
  • Президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на Трампа и отметил, что «с ужасом» узнал о случившемся. «Такому насилию нет оправданий и не должно быть места где-либо в мире. Насилие никогда не должно побеждать», — написал он.

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