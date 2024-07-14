«Насилию нет места». Мировые лидеры отреагировали на покушение на Трампа

В результате покушения Трамп получил ранение уха, один зритель погиб, еще двое ранены. Стрелка убили сотрудники Секретной службы. Лидеры разных стран осудили нападение и пожелали выздоровления экс-президенту США

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

13 июля на бывшего президента США и вероятного кандидата от республиканцев на ноябрьских выборах Дональда Трампа было совершено покушение, когда тот выступал на митинге в Батлере в штате Пенсильвания. Пуля пробила верхнюю часть правого уха экс-президента. В результате стрельбы погиб один зритель, еще двое человек ранены. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы.

После этого президент США Джо Байден выступил с заявлением, на котором заявил, что вся страна должна осудить покушение. «В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как одна нация, чтобы осудить его», — сказал он.

Вице-президент Камала Харрис также осудила насилие и выразила благодарность сотрудникам Секретной службы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пожелал Трампу скорейшего выздоровления. Политик осудил стрельбу.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал Трампа после покушения. «Мои мысли и молитвы сейчас с президентом Дональдом Трампом в эти темные часы», — написал он на своей странице в X (ранее Twitter).

Президент Аргентины Хавьер Милей в X обвинил «международных левых» в попытке дестабилизировать демократию и заявил, что надеется на «скорейшее выздоровление» Трампа и на то, что предстоящие выборы в США «пройдут справедливо, мирно и демократично».

Премьер Израилья Биньямин Нетаньяху в X сказал, что был шокирован атакой. «Мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление», — написал он.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что «глубоко обеспокоен нападением на моего друга, бывшего президента Дональда Трампа». Он решительно осудил покушение и пожелал Трампу выздоровления. «Наши мысли и молитвы с семьей погибшего, ранеными и американским народом», — сказал он.

Video