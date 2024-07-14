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Выборы президента США ,  
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Трамп не стал менять планы после покушения и поедет на съезд партии

Сюжет
Выборы президента США
Трамп не стал откладывать поездку в Милуоки, где в понедельник откроется съезд Республиканской партии, заявив, что стрелявший «не заставит его изменить график». На мероприятии политика официально выдвинут кандидатом в президенты
Фото: Jeff Swensen / Getty Images
Фото: Jeff Swensen / Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что после произошедшего покушения намерен, как и планировал изначально, отправиться на съезд Республиканской партии в Милуоки,

«Из-за вчерашних ужасных событий я собирался отложить поездку в Висконсин на два дня, но только что решил, что не могу позволить стрелявшему, или потенциальному убийце заставить меня изменить график», — цитирует Трампа CNN.

Съезд республиканцев начнется 15 июля, на нем Трампа официально выдвинут кандидатом в президенты на предстоящих выборах 2024 года.

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Политика
Дональд Трамп

Представитель партии Брайан Шимминг ранее сообщил журналистам, что никаких существенных изменений в расписание вносить не будут, сославшись на сопредседателя Национального комитета Республиканской партии Майкла Уотли. Тот также сказал, что «все, что касается съезда, пройдет по плану».

Покушение на Трампа произошло 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании. Огонь открыл 20-летний Томас Мэттью Крукс, одна из пуль задела правое ухо политика. Погиб один из посетителей мероприятия -  50-летний пожарный Кори Комператоре, еще два человека ранены. По данным ФБР, стрелявший действовал один. Стрелка ликвидировали, рядом с телом Крукса нашли полуавтоматическую винтовку AR-15, а в его машине обнаружили взрывные устройства.

Конгрессмены от Республиканской партии считают, что неудавшееся покушение увеличило шансы Трампа победить на ноябрьских выборах. Действующий глава государства Джо Байден, как и другие мировые лидеры, осудил попытку покушения. Он поручил провести тщательное расследование и обеспечить полную безопасность Трампу.

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Дональд Трамп покушение съезд Республиканская партия Милуоки
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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