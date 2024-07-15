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Выборы президента США ,  
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Трамп допустил, что Байден попросит прекратить два дела против него

Сюжет
Выборы президента США
В США против Трампа завели четыре уголовных дела. В частности, его подозревают в хранении в собственной резиденции секретных документов и беспорядках в Капитолии в январе 2021 года
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Erin Schaff / Getty Images)

Президент США Джо Байден может посодействовать закрытию уголовных дел, возбужденных в отношении бывшего американского лидера и своего оппонента в текущей президентской гонке Дональда Трампа, на которого 13 июля совершили покушение. Об этом Трамп рассказал в интервью New York Post.

По словам экс-президента, Байден позвонил ему после покушения и этот звонок был «прекрасным», а сам действующий лидер США был «очень любезен». Теперь, уточнил Трамп, не вдаваясь в подробности, президентская кампания между ними может носить «более цивилизованный характер». Он добавил, что, согласно имеющимся у него данным, Байден прикажет Минюсту прекратить два преследования в отношении Трампа, но, как отмечает газета, пока что никаких публичных признаков этого нет.

13 июля Трамп выступал в городе Батлер в Пенсильвании. Митинг проходил на территории выставки Batler Farm на открытой площадке. Одноэтажное здание, с которого стрелок, 20-летний Томас Мэтью Крукс, открыл огонь, находилось примерно в 140 м от места, где на сцене выступал Трамп. Стрелок ранил двух человек, помимо Трампа, и одного убил — Кори Комператоре, ему было 50 лет. Бывшему президенту Крукс попал по правому уху.

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Политика
Дональд Трамп (в центре)

В США против Трампа завели четыре уголовных дела. Его подозревают в хранении в его резиденции во Флориде Мар-а-Лаго секретных документов, в подлоге финансовой документации (или «дело Сторми Дэниелс»), в беспорядках в Капитолии в январе 2021 года, в попытке отменить итоги выборов в 2020 году.

1 июля Верховный суд США решил, что политик имеет иммунитет от уголовного преследования за все действия, которые он совершил во время своего президентского срока. Трамп был президентом США с 2017 по 2021 год.

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Мир Ландау
Дональд Трамп Джо Байден уголовное дело покушение
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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