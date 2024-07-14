Эксперты рассказали, кто из охранников Трампа сделал ошибки, а кто — нет

Ближний круг охраны Трампа сработал профессионально, так как закрыл экс-президента от огня, отметили эксперты. Но другие охранники дали возможность снайперу выстрелить пять раз

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Охрана первой линии предполагаемого кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа во время покушения на него сработала профессионально, рассказал РБК эксперт комплексной безопасности руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

«Охрана первой линии, которая непосредственно отвечает за тело, сделала свою задачу. Она скрыла охраняемое лицо от повторного выстрела, что было видно на нескольких фотографиях, съемках. То есть полноценно его закрыла по сути своим телом», — объяснил он.

У ближнего круга охраны нет задачи сразу выводить охраняемого, так как неизвестно, где находится стрелок и сколько их, сообщил РБК эксперт по безопасности и выживанию Эд Халилов. В таких обстоятельствах есть риск, что Трампа могли убить в момент вывода. «Потому что вести полноростовую мишень, вот это чревато, это опасно. Так как, когда происходит выстрел, нет понимания, откуда выстрел», — объяснил он.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля во время предвыборного мероприятия в Пенсильвании, пуля задела его ухо. Во время стрельбы погиб один зритель, еще двое человек ранены. Стрелком оказался 20-летний Томас Крукс из этого же штата. Его ликвидировали сотрудники Секретной службы. ФБР сообщило, что он действовал в одиночку. Конгрессмен-республиканец Майк Вальц позже заявил, что охрану Трампа неоднократно просили усилить, но эти запросы отклонял глава МВД США Алехандро Майоркас.

Поэтому задача телохранителей — сразу же уронить охраняемого и накрыть его своими телами, сказал Халилов. Эксперт подчеркнул, что такую защиту нужно обеспечивать, пока внешний круг не ликвидирует снайпера, в случае с Трампом так и произошло.

Охранники Трампа действовали в строгом соответствии с протоколом, предположил в разговоре с РБК генеральный директор ЧОП «АКМ-Секьюрити» Алексей Щедрин.

«Почему его так долго не выводили? До тех пор, пока стрелок не был идентифицирован и не был нейтрализован, то возможно нахождение вот этого охраняемого лица, на которого было произведено покушение, под трибуной было наиболее правильно», — сказал он.

Сейчас в США изучают вопрос, почему Трампу на период массовых мероприятий выделили охраны меньше, чем это положено кандидату в президенты на током мероприятии, подчеркнул Насонов. По его словам, был также поставлен вопрос, почему охрана стала действовать медленнее после совершения покушения. Так, на связи с охраной первой линии есть снайперские пары, которые должны дать оценку обстановки, а также «есть агенты, находящиеся среди митингующих, которые должны по ранее определенному маршруту организовать коридор для выхода и в дальнейшем эвакуации охраняемого лица», рассказал эксперт. Насонов отметил, что для таких случаев предполагается наличие зачастую двух или трех маршрутов эвакуации и вариантов действий, часть из которых являются отвлекающими.

К действиям внешнего круга есть вопросы — как так получилось, что снайпер на расстоянии менее 150 м смог выстрелить пять раз, отметил Халилов.

«Вот там очень серьезный вопрос стоит к службе безопасности, к службе охраны, потому что есть определенные правила и регламенты. И вот эти правила, они подразумевают то, что до мероприятия, вот в радиусе 200-300 метров проверяются все помещения, здания на наличие взрывчатки», — сказал эксперт.

По его словам, крыши должны проверяться на расстоянии 1,5 — 2 км, а ближний радиус — до 500 м. Последний должен находиться под постоянным физическим контролем службы охраны.

«А здесь получается, что снайпер, он же винтовку пронес не в пакете, то есть он пронес оружие, занял позицию на крыше и его не увидели, не заметили на таком небольшом расстоянии, ну, это серьезный вопрос к службе охраны», — заключил Халилов.

По словам Щедрина, достаточно примерно минуты, чтобы идентифицировать стрелка и нейтрализовать. «Мы видели, что снайперы, которые всегда находятся в таких местах, значит, снайперы специальной службы, они отслеживают все возможные подозрительные действия людей, на сколько это возможно. То есть, когда они идентифицировали вот этого стрелка, они его нейтрализовали, поняли, что все, он, скажем так, больше не представляет опасности», — отметил он.