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Выборы президента США ,  
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Республиканцы предрекли Трампу победу на выборах из-за покушения

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Выборы президента США
Шансы Трампа победить увеличились после попытки покушения и снимков с раненным экс-президентом: это сплотит сторонников и заставит их прийти на избирательные участки, полагают как сторонники республиканца, так и его критики
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Неудавшееся покушение на бывшего президента Дональда Трампа увеличило его шансы победить на ноябрьских выборах, предполагают конгрессмены от Республиканской партии, передает Politico.

«Президент Трамп пережил это нападение — он только что победил на выборах», — сказал член палаты представителей Деррик Ван Орден.

Республиканцы предрекли Трампу победу на выборах из-за покушения
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Произошедшее придаст сил сторонникам Трампа больше, чем что-либо другое, прогнозирует его коллега Тим Берчетт. Он напомнил о ставшем популярном снимке с митинга, сделанном через несколько мгновений после выстрелов. На фотографии Трамп поднимает кулак в воздух. «И он кричит: «Сражайтесь, сражайтесь, сражайтесь». Это будет лозунгом», — ожидает конгрессмен. Член палаты представителей Энтони Д'Эспозито согласился, что хоть Трамп и пользуется поддержкой своей позиции по важным вопросам, но последствия стрельбы «без сомнения заставят людей захотеть выйти на избирательные участки».

Известный критик Трампа, бывший республиканский стратег Стив Шмидт, назвал политические последствия колоссальными и идущими на пользу республиканцу.

Вероятность победы Трампа стала оцениваться как более вероятная и у букмекеров, принимающих ставки на результаты выборов, отмечает Financial Times. Издание напоминает, что когда в 1981 году покушение пережил президент-республиканец Рональд Рейган, его рейтинг тоже ненадолго вырос.

Вместе с тем, в день, когда совершили покушение на Рейгана, американский фондовый рынок упал, прежде чем торги закрыли раньше срока. На следующий день S&P 500 вырос более чем на 1%, а базовая доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 9 базисных пунктов.

ФБР назвало личность стрелявшего в Трампа
Политика
Фото:Jeff Swensen / Getty Images

Покушение на Трампа произошло на митинге в Пенсильвании. Стрелок сделал несколько выстрелов, одна пуля попала в правое ухо политика. Погиб один человек, еще двое ранены. Секретная служба застрелила нападавшего.

ФБР не называет личность стрелка и его мотивы. Как пишет NY Post со ссылкой на источники, речь идет о 20-летнем Томасе Мэтью Круксе.

Трамп рассказал, что он в порядке. Он выразил неудомение, как такое могло произойти в США. Политик прилетел в Нью-Джерси, вопреки первоначальным планам. Президент США Джо Байден созвонился с Трампом.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп США покушение
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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