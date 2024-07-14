Очевидцы рассказали, что охрану Трампа предупредили о возможном покушении

Сторонники Трампа заметили стрелка с винтовкой и предупредили полицию, спустя минуты раздались выстрелы. Бывшие спецагенты объяснили: охрана не может просто застрелить появившегося на крыше человека, выяснение требует времени

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

За несколько минут до попытки убийства экс-президента Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании заметившие стрелка зрители рассказали о нем полиции, но та не предотвратила покушение. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на одного из присутствовавших, назвавшегося Грегом Смитом.

«Я думаю про себя: «Почему Трамп все еще выступает, почему его не убрали со сцены?»... и тут раздается пять выстрелов», — поделился мужчина.

Смит пояснил, что стрелок находился от них в 15 м на крыше хозяйственной постройки, было отчетливо видно винтовку. Очевидцы пытались обратить внимание полицейских около трех-четырех минут, но те «не понимали, что происходит». Мужчина предположил, что стоящим внизу полицейским не удавалось увидеть стрелка из-за наклона крыши, но задался вопросом: «Почему на всех этих крышах нет Секретной службы? Это небольшое место. [Это] провал безопасности, 100% провал безопасности».

Стрелок за несколько минут до атаки шел по крышам хозпостроек, рассказал KDKA другой свидетель Бен Мейсер. Он отметил, что предупредил офицера полиции: «Когда я повернулся, чтобы вернуться на место, раздались выстрелы, а потом наступил полный хаос, мы все побежали прочь, и на этом все закончилось».

Бывшие агенты ФБР, опрошенные CNN, выразили удивление тем, что крыша, на которой расположился стрелок, не была взята под охрану, учитывая ее близость к сцене — между ними было 120–150 м. «Это здание <...> ближайшее, откуда хорошо просматривается сцена. Я в шоке, что на крыше никого не было», — пояснил отставной агент Бобби Чакон.

Другой бывший спецагент Стив Мур, служивший снайпером, пояснил, что, даже когда охранников предупредили о ком-то на крыше, те могут сделать немногое. «Вы не можете просто сказать: «О, там кто-то на крыше» — и застрелить его. Они будут смотреть, ждать, пока не увидят оружие. Проблема в том, что в этой области на крыше могло быть небольшое возвышение, закрывающее его, скрывающее его (стрелка. — РБК)», — объяснил Мур.

Стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс, он действовал в одиночку. Его мотивы неизвестны. Он числился в списках избирателей Республиканской партии, но три года назад сделал небольшое пожертвование демократам. Его ликвидировали снайперы Секретной службы.

Одна из восьми пуль задела правое ухо Трампа, после посещения врачей он рассказал, что все в порядке. Погиб один зритель, еще двое ранены. Покушение закрепит за Трампом образ мученика, а фотография с его поднятым в воздух кулаком, пока его лицо испачкано кровью, станет культовой, полагают эксперты. Республиканцы ожидают резкого повышения рейтингов и гарантированную победу на президентских выборах.

Байден выразил Трампу свою поддержку и отметил: «В Америке нет места такому насилию».

В последний раз покушение на кандидатов в президенты США произошло 52 года назад — в 1972-м. Тогда был ранен губернатор Алабамы Джордж Уоллес, до конца своей жизни он был парализован и передвигался в инвалидном кресле. Четырьмя годами ранее, в 1968-м, был смертельно ранен Роберт Кеннеди, сенатор и бывший генеральный прокурор США, который выиграл праймериз Демократической партии. Старший брат Роберта, президент Джон Кеннеди, был убит во время визита в Даллас в ноябре 1963 года.

Всего до этого дня было совершено не менее 15 прямых нападений на президентов, избранных президентов и кандидатов в президенты. Пять из них закончились смертью.