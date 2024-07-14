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Выборы президента США ,  
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NY Post назвала личность стрелявшего в Трампа

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Выборы президента США
Как выяснила газета, в Трампа стрелял Томас Мэтью Крукс. ФБР пока не называет личность стрелка. Политик ранен в ухо
Фото: Jeff Swensen / Getty Images
Фото: Jeff Swensen / Getty Images

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа совершил 20-летний мужчина по имени Томас Мэтью Крукс, пишет New York Post со ссылкой на источники.

Пока его мотивы неясны. Стрелка застрелили снайперы Секретной службы.

Предварительно, Крукс вел стрельбу с крыши промышленного здания, расположенного примерно в 120 м от сцены, где стоял Трамп.

В Трампа выстрелили несколько раз во время митинга в Пенсильвании, пуля задела верхнюю часть правого уха. Погиб один человек, два человека ранены. На месте покушения нашли винтовку AR.

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Фото:Artem Priakhin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Расследованием занялась ФБР. Ведомство сообщило, что предварительных сведений о готовившемся покушений не было, и пока установить личность стрелка не удалось, но «близко к этому». ФБР пообещало назвать имя нападавшего после того, как на 100% убедится в этом.

Полиция Пенсильвании объявила, что пока не может с полной уверенностью квалифицировать произошедшее как нападение стрелка-одиночки. «В настоящее время у нас нет оснований полагать, что существует какая-либо другая угроза», — добавил подполковник Джордж Бивенс. Ведомство попросило присылать видеозаписи и снимки с митинга, чтобы выяснить больше информации о покушении.

Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг сообщил, что с экс-президентом все в порядке, он прошел обследование в больнице. Сам Трамп позднее выступил с заявлением и выразил соболезнования семье убитого и пострадавших.

Среди раненных — племянник конгрессмена-республиканца Ронни Джексона. Он рассказал, что племянник получил ранение в шею, но травма «несерьезная» и мужчина уже «чувствует себя хорошо».

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Дональд Трамп покушение ФБР США
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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