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Выборы президента США ,  
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NBC узнало о «потере импульса» по замене Байдена после выстрелов в Трампа

Сюжет
Выборы президента США
В Демократической партии обсуждали замену Байдена на выборах, но покушение на Трампа «затмило солнце» и на другие темы никто говорить не будет, сказали собеседники NBC
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Покушение на претендента от республиканцев Дональда Трампа положит конец любым попыткам номинировать на выборы от демократов кого-либо, кроме президента Джо Байдена, сообщает NBC со ссылкой на источники в Демократической партии.

«Я думаю, все кончено. Вы просто упускаете весь импульс», — сказал один из собеседников.

Штаб Байдена переживал не лучшие времена в связи с широкими дискуссиями о замене кандидата, а потом произошла стрельба, и «все застопорилось», отметил источник среди демократов. Как он объяснил, если до этого все задавались вопросом «Как сказать старику, что ему пора уходить?», то теперь вести этот разговор публично стало сложнее, ведь покушение «прямо сейчас затмило солнце».

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Дональд Трамп

Байден после стрельбы связался с Трампом, а затем публично заявил о неприемлемости насилия. Его штаб приостановил все рекламные кампании на телевидении и билбордах с критикой Трампа. Как выяснил NBC, сотрудникам кампании Байдена поручили не комментировать покушение публично и приостановить любую коммуникацию от имени штаба на всех платформах, пока не будет выяснено больше деталей о покушении.

Покушение произошло на митинге в Пенсильвании, одна из пуль задела правое ухо Трампа, после посещения врачей он рассказал, что все в порядке. Погиб один зритель, еще двое ранены.

Стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс, он действовал в одиночку. Его мотивы неизвестны. Он числился в списках избирателей Республиканской партии, но три года назад сделал небольшое пожертвование демократам. Его ликвидировали снайперы Секретной службы.

Эксперты предрекли взлет популярности Трампа, а республиканцы — его победу на выборах президента.

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Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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