Трамп назвал Байдена любезным после разговора по телефону

Трамп: Байден был очень любезен в ходе личного разговора по телефону

Джо Байден (Фото: Doug Mills / Getty Images)

Президент США Джо Байден был учтивым в разговоре с кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом, на которого 13 июля совершили покушение. Об этом Трамп рассказал в интервью журналистам New York Post.

По словам политика, Байден позвонил ему после нападения. Трамп отметил, что ценит этот жест и считает разговор «прекрасным». Президент в ходе разговора был очень любезен, добавил его собеседник.

Отныне президентская кампания в США будет носить более цивилизованный характер, считает Трамп.

В разговоре с журналистами бывший президент страны также предположил, что Байден может посодействовать закрытию возбужденных в отношении Трампа уголовных дел. Политика подозревают, в частности, в подлоге финансовой документации в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс и в организации беспорядков в Капитолии. Всего на него открыты четыре дела.

Покушение на Трампа было совершено на митинге в городе Батлер 13 июля. Стрельбу из винтовки открыл 20-летний Томас Мэттью Крукс. Рядом с телом Крукса нашли полуавтоматическую винтовку AR-15, в его машине обнаружили взрывные устройства.

Трамп получил ранение в правое ухо, также пострадали два его сторонника. Один из участников мероприятия, 50-летний пожарный, погиб. Стрелка убили сотрудники Секретной службы. Его мотивы пока не установлены. Делом о стрельбе занимается ФБР, бюро расследует случившееся не только как покушение на убийство, но и как «возможный акт внутреннего терроризма».