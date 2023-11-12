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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Эрдоган призвал Израиль и ХАМАС к переговорам

Президент Турции Эрдоган призвал Израиль и ХАМАС к переговорам
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Президент Турции заявил о важности переговоров с влиятельными странами и давления на Израиль для прекращения войны. Нетаньяху говорил, что не поддастся на давление и «готов противостоять миру»
Фото: Israeli Defense Forces / Reuters
Фото: Israeli Defense Forces / Reuters

Израилю и палестинской группировке ХАМАС следует принять участие в мирной конференции, которая станет наиболее благоприятным основанием для прекращения войны. Об этом заявил журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает CNN Türk.

«Наш МИД и дальше продолжает свою работу в этом направлении. Будем надеяться, что это выведет стороны на совершенно иную почву. Конечно, мы с самого начала всегда говорили, что при справедливом мире не бывает проигравших», — сказал Эрдоган.

Он выразил сожаление тем, что палестинцы пока не могут вернуться в северную часть сектора Газа. По его словам, для этого необходимо вести переговоры с Египтом, странами Персидского залива, а также оказывать давление на США, чтобы те влияли на Израиль.

«Для нас жизненно важно соблюдение режима прекращения огня. Наша работа не закончится обеспечением прекращения огня, наоборот, она станет еще более напряженной. Солидарность стран региона будет очень важна, чтобы помочь нашим братьям в Газе и залечить их раны», — добавил Эрдоган. Он уточнил, что есть над чем работать: от восстановления инфраструктуры Газы до возобновления жизни в поселениях, «превратившихся в руины».

Израиль не поддастся на давление извне в вопросе ликвидации ХАМАС, предупредил премьер Биньямин Нетаньяху. Он пообещал «твердо противостоять миру, если это необходимо», в ответ на требования и «ложные обвинения».

Эрдоган после нападения боевиков на Израиль занял осторожную позицию, власти Турции «вежливо попросили» лидеров ХАМАС покинуть страну, выяснил Al Monitor. Однако после ответных ударов ЦАХАЛ по анклаву турецкий президент стал часто выступать с критикой Израиля. Действия израильской армии он называл резней, предлагал «выйти из состояния безумия» и характеризовал еврейское государство как военного преступника. Он также говорил, что «списал со счетов» израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

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Власти Израиля в ответ отозвали дипломатов из Турции, миссия страны в ООН назвала его антисемитом и «змеей». Минбезопасности Израиля предложило Турции не только «поддерживать издалека», но и принять к себе «нацистских убийц, которые убивали, грабили и насиловали наших детей, наших стариков и наших женщин».

ХАМАС после нападения на Израиль сообщил о готовности обсудить перемирие, так как счел свои цели выполненными. Израиль намерен полностью уничтожить боевиков ХАМАС в ответ на атаку, допуская прекращение войны только при условии освобождения боевиками всех заложников и сдачи в плен.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Турция Реджеп Тайип Эрдоган Израиль ХАМАС мирные переговоры
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