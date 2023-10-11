Эрдоган назвал атаки Израиля на сектор Газа «резней»

Эрдоган: действия Израиля в секторе Газа похожи на резню, а не войну

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Действия Израиля в секторе Газа похожи на резню мирного населения, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте. Его слова приводит газета Hurriyet.

«Отключая воду, электричество, блокируя въезды и выезды из города, разрушая его инфраструктуру, разрушая мечети и церкви, <...> лишая людей доступа к их самым насущным гуманитарным потребностям, сбрасывая бомбы на дома, в которых проживают мирные жители <...>, — это не война, а резня», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что «необоснованные нападения на сектор Газа» могут поставить Израиль в «нежелательное положение в глазах мирового сообщества».

Эрдоган заключил, что мир не потерпит продолжения конфликтов и человеческих потерь на Ближнем Востоке.

10 октября президент Турции заявил об опасениях Анкары относительно разрастания палестинско-израильской войны в регионе. По его словам, конфликт не закончится «в течение недели или двух». Эрдоган отметил, что Турция находится в контакте с иностранными лидерами, чтобы найти решения для посредничества и остановить кровопролитие.

Он подчеркнул, что для решения конфликта требуется создать независимое палестинское государство в границах 1967 года, столицей которого станет Восточный Иерусалим.

С 2007 года сектором Газа управляет палестинское движение ХАМАС.