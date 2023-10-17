Израиль назвал условия завершения войны с ХАМАС

Постпред Израиля потребовал от ХАМАС сдаться и вернуть заложников для мира

Постпред Израиля предложил боевикам ХАМАС сдаться, чтобы завершить войну «без единого выстрела». Он назвал конфликт поворотной точкой в истории ООН. Перед этим Совбез не поддержал российскую резолюцию

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Война между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС может завершиться «без единого выстрела», если боевики сложат оружие, отпустят заложников и сдадутся, заявил израильский представитель при ООН Гилад Эрдан. Трансляция шла на сайте ООН.

«Почему вы не призываете ХАМАС сделать это? Почему это не стало частью [проекта] резолюции?», — спросил Эрдан и призвал Совбез объявить группировку террористической организацией и поддержать право Израиля на самооборону не только словами.

Дипломат назвал нынешний конфликт поворотным моментом для ООН и указал на ошибки организации, часть резолюций которой поддерживали палестинскую сторону. Он подчеркнул, что международное сообщество направило сектору Газа миллиарды долларов, но все они пошли на нужды ХАМАС. Эрдан напомнил, что группировка ставит своей целью уничтожение Израиля, и заявил, что ее позиция не поменялась ни после ухода израильской стороны из Газы, ни вследствие экономических стимулов, «ничто не изменит мотивацию ХАМАС».

«Есть только одно решение для того, чтобы вылечит рак. Нужно уничтожить все раковые клетки», — подчеркнул постпред Израиля.

Перед выступлением израильского постпреда Совбез ООН проголосовал по российскому проекту резолюции — документ не приняли, большинство членов его не поддержали. Россия предложила Совбезу призвать к «немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня», освобождению всех заложников и осудить «все акты терроризма». Российская миссия при ООН заявила, что Совбез оказался «заложником эгоистических устремлений блока западных делегаций».

США не стали голосовать за резолюцию из-за того, что в документе не было прямого упоминания ХАМАС и осуждения совершенных им преступлений против Израиля, пояснила американский постпред Линда Томас-Гринфилд. Она подчеркнула, что боевики во время нападения 7 октября устроили «крупнейшую резню евреев со времен Холокоста».

ХАМАС спустя два дня после атаки сообщал о готовности начать процесс диалога с Израилем о мире, поскольку счел свои цели достигнутыми. Израильская сторона отказывалась, подчеркивая, что намерена уничтожить боевиков, которые после нападения стали экзистенциальной угрозой для государства.