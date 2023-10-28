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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Эрдоган пообещал объявить Израиль военным преступником

Эрдоган: Турция объявит Израиль военным преступником
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: tccb.gov.tr)

Турция объявит Израиль военным преступником из-за действий ЦАХАЛ в секторе Газа. Об этом на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле заявил Реджеп Тайип Эрдоган, приводит его слова агентство Anadolu.

«Израиль совершает военные преступления уже 22 дня», — сказал он.

До начала митинга Эрдоган призвал Израиль прекратить удары по сектору Газа, поскольку под обстрелы попадает гражданское население, в том числе женщины и дети.

Турецкий президент неоднократно выступал с критикой израильских властей из-за их действий в отношении Палестины и сектора Газа. По словам Эрдогана, ХАМАС — не террористическая организация, как считают в Тель-Авиве, а освободительное движение.

Накануне Армия обороны Израиля ЦАХАЛ объявила, что расширяет масштаб наземных маневров против исламистского движения ХАМАС. Военные сообщили, что нарастили атаки «по подземным целям и террористической инфраструктуре» в секторе Газа.

7 октября боевики ХАМАС вторглись в южные районы Израиля, а также открыли массированный ракетный обстрел по территории государства. Члены исламистского движения атаковали кибуцы (общины), где стреляли в гражданских и захватили более 200 заложников, которых увели в сектор Газа. Власти Израиля после нападения пообещали уничтожить ХАМАС.

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Турция Реджеп Тайип Эрдоган Стамбул Израиль Палестина сектор Газа
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции

26 февраля 1954 года
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