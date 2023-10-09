ХАМАС заявил о готовности к обсуждению перемирия с Израилем

ХАМАС достиг всех своих целей в Израиле и готов к обсуждению перемирия, заявил представитель движения. МИД Израиля ранее исключал переговоры с ХАМАС во время войны. Нетаньяху обещал полностью уничтожить движение

Газа, Палестина (Фото: Mohammed Salem / Reuters)

Движение ХАМАС открыто для обсуждения потенциального перемирия с Израилем, поскольку «достигло всех своих целей». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя движения Муссу Абу Марзука.

Предложение о прекращении огня палестинской группировке и Израилю ранее направил Египет. Каир предлагал установить перемирие до завершения обмена пленными. МИД Израиля опровергал переговоры с ХАМАС. «Наше государство находится в состоянии войны, и мы считаем, что никакие переговоры в настоящий момент не являются возможными», — говорил представитель министерства Лиор Хаят.

По последним данным, число израильтян, убитых с начала боевых действий, возросло до 900, пишет Haaretz. Минздрав Палестины сообщает о 687 погибших в секторе Газа.

Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают наносить масштабные воздушные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на начатую 7 октября боевиками военную операцию. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант 9 октября отдал приказ осуществить полную блокаду сектора Газа, отключив электричество, воду и ограничив поставки топлива.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупреждал, что израильская армия будет использовать всю свою мощь, чтобы «уничтожить возможности ХАМАС». «Все места, где находится ХАМАС, в этом городе зла, все места, где ХАМАС скрывается и действует, мы превратим их в руины», — говорил Нетаньяху, призывая жителей сектора Газа покинуть его.

В ответ на бомбардировки сектора Газа ХАМАС пригрозил начать убивать заложников, среди которых есть граждане России и Китая. В МИД Израиля ранее говорили, что за последние три дня более 100 человек были взяты в плен боевиками ХАМАС.