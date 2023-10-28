Эрдан и Кац назвали Эрдогана «змеей» и человеком из «Братьев-мусульман»

В Израиле назвали Эрдогана «змеей» и человеком из «Братьев-мусульман»

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан и министр энергетики Израиля Исраэль Кац раскритиковали президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после его заявлений о действиях израильской армии в секторе Газа.

Кац написал в соцсети X (ранее — Twitter), что Эрдоган «показал свое истинное лицо», и опубликовал фото турецкого президента на митинге в поддержку палестинцев, который ранее прошел в Стамбуле. «Человек из «Братьев-мусульман» [движение признано в России террористическим и запрещено] поддерживает террор ХАМАС», — написал он.

Постпред Израиля в ООН, говоря о президенте Турции, заявил, что «змея останется змеей». «Эрдоган пытался улучшить свой имидж, но остался антисемитом», — сказал он в эфире израильского Армейского радио (цитата по The Times of Israel).

Масштабный пропалестинский митинг в Стамбуле прошел 28 октября. Эрдоган прибыл на акцию на вертолете и вышел на сцену в шарфе с флагами Турции и Палестины. Он назвал Израиль «оккупантом» палестинских территорий и пообещал объявить страну военным преступником из-за действий в секторе Газа.

После этого глава израильского МИД Эли Коэн объявил, что Израиль отзывает своих дипломатов из Турции. Он объяснил это необходимостью «переоценки израильско-турецких отношений».