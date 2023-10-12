Премьер Израиля пообещал уничтожить каждого боевика ХАМАС

«Каждый член ХАМАС — мертвец», — заявил премьер Израиля, министр обороны пообещал «стереть» палестинскую группировку. Израильские власти обвиняют боевиков в жестоких убийствах младенцев и стариков, ХАМАС это отвергает

Биньямин Нетаньяху (Фото: Lior Mizrahi / Getty Images)

Палестинская группировка ХАМАС совершила «ошеломляющее злодеяние» и доставила «громадную боль» израильтянам, каждый житель страны знает семью, где кого-либо убили во время нападения, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, пишет The Times of Israel.

«Мы видели зверей. Мы столкнулись с варварами. Мы увидели жестокого врага. Враг похуже ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация. — РБК). Мы видели связанных мальчиков и девочек с простреленными головами. Мужчины и женщины сгорали заживо. Молодых женщин насиловали и убивали. Бойцы обезглавлены», — сказал премьер.

Он подчеркнул: Израиль сражается «всеми силами, на всех фронтах, мы пошли в атаку. Каждый член ХАМАС — мертвец».

«Мы сотрем с лица земли это, называемое ХАМАС, ИГИЛ [из] Сектора Газа. Он перестанет существовать», — пообещал израильский министр обороны Йоав Галлант.

По последним данным, в Израиле в результате атак ХАМАС погибли 1,2 тыс. человек, 2,8 тыс. получили ранения. Среди погибших в Израиле — четверо россиян, еще шестеро пропали без вести. В секторе Газа в результате израильских ударов погибли свыше 1 тыс. человек, еще более 5,1 тыс. были ранены.

В израильском правительстве сообщали, в частности, об обезглавленных жертвах в кибуце Кфар-Аза, расположенном в трех километрах от границы с сектором Газа. ЦАХАЛ назвал произошедшее «резней», в ходе которой были убиты младенцы, дети, женщины и старики.

ХАМАС отвергает эти обвинения. «Мы подтверждаем ложность сфабрикованных обвинений некоторых западных СМИ, последним из которых было утверждение об убийстве детей, обезглавливании их и нападениях на мирных жителей», — заявили в группировке, выдвинув встречные обвинения против Израиля в действиях, «равносильных военным преступлениям и геноциду».

США призывают Израиль к взвешенному ответу. Президент Джо Байден попросил Нетаньяху не нарушать обычаев ведения войны, признав «гнев и огорчение» израильтян из-за обнаруженных жертв. Он подчеркнул, что 7 октября стало «самым смертоносным днем для евреев со времен Холокоста». Президент США рассказал об увиденных фотографиях обезглавленных израильтян.

«Если мужчины решили между собой бороться, пусть борются между собой. Женщин, детей оставьте в покое», — призвал президент России Владимир Путин, отметив, что речь идет как о ХАМАС, так и Израиле.