 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Премьер Израиля пообещал уничтожить каждого боевика ХАМАС

Премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить всех боевиков ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
«Каждый член ХАМАС — мертвец», — заявил премьер Израиля, министр обороны пообещал «стереть» палестинскую группировку. Израильские власти обвиняют боевиков в жестоких убийствах младенцев и стариков, ХАМАС это отвергает
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Lior Mizrahi / Getty Images)

Палестинская группировка ХАМАС совершила «ошеломляющее злодеяние» и доставила «громадную боль» израильтянам, каждый житель страны знает семью, где кого-либо убили во время нападения, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху, пишет The Times of Israel.

«Мы видели зверей. Мы столкнулись с варварами. Мы увидели жестокого врага. Враг похуже ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация. — РБК). Мы видели связанных мальчиков и девочек с простреленными головами. Мужчины и женщины сгорали заживо. Молодых женщин насиловали и убивали. Бойцы обезглавлены», — сказал премьер.

Он подчеркнул: Израиль сражается «всеми силами, на всех фронтах, мы пошли в атаку. Каждый член ХАМАС — мертвец».

«Мы сотрем с лица земли это, называемое ХАМАС, ИГИЛ [из] Сектора Газа. Он перестанет существовать», — пообещал израильский министр обороны Йоав Галлант.

По последним данным, в Израиле в результате атак ХАМАС погибли 1,2 тыс. человек, 2,8 тыс. получили ранения. Среди погибших в Израиле — четверо россиян, еще шестеро пропали без вести. В секторе Газа в результате израильских ударов погибли свыше 1 тыс. человек, еще более 5,1 тыс. были ранены.

В израильском правительстве сообщали, в частности, об обезглавленных жертвах в кибуце Кфар-Аза, расположенном в трех километрах от границы с сектором Газа. ЦАХАЛ назвал произошедшее «резней», в ходе которой были убиты младенцы, дети, женщины и старики.

Читайте на РБК Pro
Когда подать на банкротство должника: 4 красных флага
В США начнут испытывать на людях мозговые импланты. Чего от них ждут
Как за 40 лет корпорациям удалось «подсадить» весь мир на воду в бутылках
Плюс ₽45 млрд: почему инвесторы понесли деньги в фонды денежного рынка

ХАМАС отвергает эти обвинения. «Мы подтверждаем ложность сфабрикованных обвинений некоторых западных СМИ, последним из которых было утверждение об убийстве детей, обезглавливании их и нападениях на мирных жителей», — заявили в группировке, выдвинув встречные обвинения против Израиля в действиях, «равносильных военным преступлениям и геноциду».

США призывают Израиль к взвешенному ответу. Президент Джо Байден попросил Нетаньяху не нарушать обычаев ведения войны, признав «гнев и огорчение» израильтян из-за обнаруженных жертв. Он подчеркнул, что 7 октября стало «самым смертоносным днем для евреев со времен Холокоста». Президент США рассказал об увиденных фотографиях обезглавленных израильтян.

«Если мужчины решили между собой бороться, пусть борются между собой. Женщин, детей оставьте в покое», — призвал президент России Владимир Путин, отметив, что речь идет как о ХАМАС, так и Израиле.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ХАМАС Израиль Биньямин Нетаньяху
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,95 (+0,27) Инвестиции, 11 окт, 18:59 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 99,98 (+0,05) Инвестиции, 11 окт, 18:59
Премьер Израиля пообещал уничтожить каждого боевика ХАМАС Политика, 04:10
ХАМАС опубликовал видео освобождения израильских заложников Политика, 03:41
США предупредили о близости к «грани» по поддержке Украины Политика, 03:31
Финляндия начала расследование после пранка Вована и Лексуса с главой МИД Политика, 02:58
Разведка США узнала, что Иран был удивлен атакой на Израиль Политика, 02:33
«Всему есть цена»: зачем люди покупают современное искусство РБК и СберПервый, 02:22
В Белгороде погибли два человека после падения обломков дрона Политика, 02:12
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Байден призвал Израиль следовать «правилам войны» Политика, 01:46
Одного из лидеров «Исламского джихада» ликвидировали в секторе Газа Политика, 01:45
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 01:15
Белгородский губернатор сообщил о пожаре после падения обломков дрона Политика, 00:51
В Харькове прозвучали взрывы Политика, 00:49
Сопредседателю «Мемориала» назначили штраф за статью о России и Украине Политика, 00:44
Нетаньяху официально объявил о создании чрезвычайного правительства Политика, 00:30